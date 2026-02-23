Como conquistar um novo emprego depois do carnaval? Confira dicas práticas

Para muitos brasileiros, o ano "só começa de verdade depois do carnaval". E para quem está desempregado, o fim da folia representa um momento de recomeço: muitos profissionais começam a intensificar a busca por um novo emprego.

Com 5,5 milhões de pessoas sem trabalho, conforme dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), especialistas em Recursos Humanos destacam que este é o período ideal para se reintegrar ao mercado de trabalho.

Após o carnaval, muitas empresas retomam seus processos seletivos, e novas oportunidades começam a surgir. De acordo com os especialistas, essa busca demanda planejamento, organização e uma estratégia eficaz para alcançar bons resultados. Confira a seguir algumas dicas.

Dicas de especialistas para turbinar sua busca por um emprego

1. Pesquise sobre a empresa antes de se candidatar

Conhecer bem a empresa onde você está se candidatando é fundamental. Informe-se sobre seus valores, missão, cultura organizacional, produtos e serviços oferecidos.

Quanto mais você souber, mais preparado estará para demonstrar seu interesse e alinhamento com a empresa. Hoje, com o uso da internet e das redes sociais, essa tarefa se tornou bem mais fácil.

2. Personalize seu currículo

Evite enviar o mesmo currículo para todas as vagas. Currículos personalizados e alinhados às exigências da empresa e da vaga aumentam significativamente suas chances. Mostrar que você compreende as necessidades do empregador e como suas habilidades podem contribuir para o sucesso da empresa faz toda a diferença.

3. Vocabulário e postura elegante

Falar é importante, mas falar bem e de maneira correta é ainda mais relevante. Uma postura ereta e o domínio do português correto também são elementos que impressionam positivamente. Isso demonstra não apenas educação e respeito, mas também um cuidado com a sua imagem profissional.

4. Conhecimento em tecnologia

O domínio de ferramentas tecnológicas é um diferencial indispensável em diversos setores. Mesmo que você não trabalhe diretamente com tecnologia, estar familiarizado com as principais plataformas e softwares usados no mercado de trabalho atual pode ser o diferencial que faltava para conquistar uma vaga.

5. Networking

O networking, embora muitas vezes subestimado, é uma das ferramentas mais poderosas na busca por emprego. Manter contatos e construir uma rede de relacionamentos profissionais pode abrir muitas portas. Mantenha suas redes sociais profissionais atualizadas com conteúdos relevantes que falem bem de você. Isso transmite confiança e responsabilidade, além de fortalecer sua imagem no mercado.

6. Tenha uma estratégia

Buscar um emprego sem uma estratégia definida é como tentar atingir um alvo sem saber onde ele está. O primeiro passo é refinar sua meta. Pergunte-se: Que tipo de emprego você deseja? Qual é a carga horária ideal? Em qual área você gostaria de atuar?

Esse planejamento vai ajudá-lo a focar nas vagas mais adequadas ao seu perfil e a se posicionar melhor no mercado de trabalho. Limitar sua busca e ter clareza sobre seus objetivos torna o processo mais assertivo e eficiente.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com).