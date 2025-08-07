Faltar ao trabalho sem desconto no salário? Veja 12 situações permitidas por lei

A Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) assegura aos trabalhadores o direito de se ausentar do emprego, sem prejuízo na remuneração, em situações específicas previstas na legislação. Esses casos, classificados como faltas justificadas, abrangem momentos pessoais, cívicos ou de saúde.

A seguir, confira os 12 motivos permitidos por lei que garantem ao trabalhador faltar sem sofrer penalidades, desde que haja comprovação adequada.

VEJA MAIS

Motivos que justificam a ausência sem desconto no salário

Luto (licença nojo): até dois dias consecutivos em caso de falecimento de pais, filhos, cônjuge, irmãos ou pessoa sob dependência econômica.

até dois dias consecutivos em caso de falecimento de pais, filhos, cônjuge, irmãos ou pessoa sob dependência econômica. Casamento (licença gala): três dias consecutivos a partir da data do casamento civil.

três dias consecutivos a partir da data do casamento civil. Nascimento de filho: cinco dias consecutivos para o pai (licença-paternidade). Para a mãe, a licença-maternidade é de 120 dias, conforme a Constituição.

cinco dias consecutivos para o pai (licença-paternidade). Para a mãe, a licença-maternidade é de 120 dias, conforme a Constituição. Doação de sangue: um dia por ano para doação voluntária.

um dia por ano para doação voluntária. Alistamento eleitoral: até dois dias de ausência para regularização do título de eleitor.

até dois dias de ausência para regularização do título de eleitor. Alistamento militar: até dois dias consecutivos durante o processo obrigatório.

até dois dias consecutivos durante o processo obrigatório. Vestibular ou exame educacional: liberação nos dias de prova mediante comprovante da instituição.

liberação nos dias de prova mediante comprovante da instituição. Intimação judicial: ausência justificada pelo tempo necessário para cumprir exigências da Justiça.

ausência justificada pelo tempo necessário para cumprir exigências da Justiça. Representação sindical: liberação para participação em reuniões de organismos internacionais dos quais o Brasil seja membro.

liberação para participação em reuniões de organismos internacionais dos quais o Brasil seja membro. Acompanhamento de gestante ao médico: até seis consultas por ano.

até seis consultas por ano. Consulta médica de filho menor: um dia por ano para levar filhos de até seis anos ao médico, com comprovação.

um dia por ano para levar filhos de até seis anos ao médico, com comprovação. Exames preventivos de câncer: até três dias por ano para realização de exames, conforme previsto em lei.

Significado de 'licença nojo' e 'licença gala'

Os termos, herdados do português europeu, ainda são utilizados no meio jurídico brasileiro. “Nojo” se refere ao período de luto e dor emocional pela perda de um familiar. Já “gala” remete à celebração do casamento.

Como garantir os direitos trabalhistas

Comprove a ausência: com documentos como atestado médico, certidão de casamento, comprovante de inscrição em vestibular ou intimação judicial.

com documentos como atestado médico, certidão de casamento, comprovante de inscrição em vestibular ou intimação judicial. CLT e servidores públicos: algumas dessas faltas também são previstas em legislações específicas para servidores.

algumas dessas faltas também são previstas em legislações específicas para servidores. Evite descontos indevidos: conhecer seus direitos é essencial para manter o salário integral e evitar penalidades injustas.

As 12 faltas justificadas garantem ao trabalhador mais segurança e equilíbrio entre vida pessoal e profissional, respeitando momentos importantes com respaldo legal.