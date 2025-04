Como comer chocolate na Páscoa sem engordar? Confira se os bombons regionais são mais saudáveis

A Páscoa chegou e, com ela, os irresistíveis ovos e bombons de chocolate que ocupam lugar de destaque nas prateleiras e nas mesas dos brasileiros. Mas será possível saborear essas delícias sem comprometer a saúde e a balança? A boa notícia é que sim. Com moderação e escolhas conscientes, o chocolate pode, inclusive, trazer benefícios para o corpo e para o humor.

Segundo nutricionistas, o chocolate pode, sim, fazer parte de uma alimentação saudável e até trazer benefícios. Mas tudo depende da quantidade, da qualidade e da forma como ele é consumido.

Apesar da fama de calórico, o chocolate, especialmente aquele com 60% de cacau ou mais, pode trazer benefícios à saúde. Rico em antioxidantes, ele contribui para a saúde cardiovascular, além de estimular o bem-estar por aumentar os níveis de serotonina no cérebro, o famoso "hormônio da felicidade". No entanto, é importante procurar um especialista e seguir as recomendações.

🍬 Bombons regionais são mais saudáveis?

No Pará, é comum o consumo de bombons artesanais recheados com frutas regionais como cupuaçu, bacuri e açaí. Essa combinação de ingredientes locais com chocolate de qualidade pode, sim, ser uma opção mais interessante nutricionalmente, desde que sejam observados os detalhes do preparo.

"Quando usamos frutas ácidas como o cupuaçu, o dulçor do chocolate fica mais equilibrado. E, se o chocolate for de boa qualidade, com 60%, 70% ou até 80% de cacau, ele pode agregar antioxidantes e outros nutrientes importantes", explica a nutricionista clínica Simone de Brito.

Bombom regional de cupuaçu, típico do Pará. (Instagram/@recheiosdopara)

⚠️ Porém, ela alerta: "Frutas batidas ou cozidas perdem parte das fibras e, muitas vezes, são combinadas com ingredientes como leite condensado ou creme de leite, o que aumenta o valor calórico do bombom. Além disso, algumas frutas precisam de adição de açúcar no preparo, como o próprio cupuaçu".

Outro ponto importante, segundo Simone, é a falta de informações nutricionais nos bombons feitos artesanalmente. "Esses produtos feitos por terceiros, muitas vezes, não têm tabela nutricional. Então você está comendo sem saber o que está consumindo. É um assunto delicado e, por isso, sempre recomendo a consulta com um profissional".

🍫 Qual é o melhor tipo de chocolate?

Segundo especialistas, o tipo de chocolate mais vantajoso é aquele com maior concentração de cacau e menos açúcar e gordura. Isso faz com que os chocolates meio amargos (com pelo menos 55% de cacau) e os amargos (a partir de 70%) sejam os mais indicados, inclusive por conterem mais compostos antioxidantes, fibras e minerais como magnésio, cobre e potássio.

O chocolate amargo também passa por menos etapas de processamento, o que ajuda a preservar seus nutrientes. "Eu só recomendo chocolates com 60%, 70%, até 80% de cacau, e de marcas específicas. Sempre ensino meus pacientes a lerem os rótulos e tabelas nutricionais para evitar enganos. Mas mesmo o chocolate amargo deve ser indicado por um profissional que avalie cada caso", reforça a nutricionista.

Confira o ranking nutricional dos chocolates:

🥉 Chocolate branco: o menos saudável. Não contém cacau de verdade, sendo feito basicamente de manteiga de cacau, açúcar e leite.

🥈 Chocolate ao leite: tem uma pequena quantidade de cacau, mas também contém em açúcar e gordura.

🥇 Chocolate amargo (70% ou mais): o mais indicado. Contém menos açúcar, mais antioxidantes e benefícios para a saúde.

Independentemente do tipo de chocolate escolhido, o segredo está no equilíbrio e a recomendação é sempre procurar orientação profissional