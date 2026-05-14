Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
O Liberal chevron right Variedades chevron right

Como age a bactéria Pseudomonas aeruginosa encontrada em lotes suspensos da Ypê?

Na última quarta-feira, 13, a agência adiou a votação do recurso apresentado pela Ypê e agendou uma nova avaliação para a próxima sexta-feira, 15.

Estadão Conteúdo
fonte

A Anvisa orientou que aqueles que tivessem os produtos do lote contaminado, não os utilizasse em casa. (Foto: Ypê)

Na última quarta-feira, 13, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) confirmou, durante uma reunião da diretoria colegiada, que a bactéria Pseudomonas aeruginosa estava presente nos produtos da Ypê suspensos pelo órgão na semana passada.

Essa não é a primeira vez que a bactéria aparece em produtos da Ypê. Em novembro do ano passado, a marca já havia sido autuada pela Anvisa pela presença do mesmo microrganismo em itens da empresa. Mas, afinal, que bactéria é essa?

A Pseudomonas aeruginosa vive na água, no solo e em superfícies úmidas. Segundo especialistas ouvidos pela reportagem, a bactéria é considerada pouco agressiva para a maioria das pessoas. Em coluna recente no Pulsa, o médico Luís Fernando Correia explicou que o microrganismo ameaça populações específicas, como pacientes com fibrose cística, queimados, oncológicos, transplantados, imunossuprimidos, recém-nascidos, idosos frágeis, pessoas com cateter e indivíduos que estão em ventilação mecânica. "Trata-se de uma bactéria oportunista, com resistência natural a vários antibióticos", comentou.

VEJA MAIS

image Ypê: Anvisa adia votação de recurso sobre suspensão de produtos da marca
A decisão foi anunciada durante reunião da diretoria colegiada da agência

image Homem flagrado 'bebendo' detergente Ypê se pronuncia após vídeo viralizar
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a suspensão e o recolhimento de lotes de produtos da marca Ypê após risco de contaminação microbiológica

image O que acontece se beber detergente? Entenda os riscos à saúde
Tema ganhou repercussão após vídeos de pessoas ingerindo produtos da Ypê em meio à suspensão temporária de lotes pela Anvisa

"A presença dessa bactéria em produtos de limpeza aumenta as chances de contaminação e pode, eventualmente, causar infecções nas populações mais suscetíveis", explica Alberto Chebabo, médico infectologista dos laboratórios Sergio Franco, da Dasa.

Ele reforça que, em pessoas saudáveis, o risco de infecção após a exposição ao produto contaminado é baixo. "Mas, eventualmente, se houver lesão na pele, algo que facilite a penetração da bactéria, pode ocorrer", pondera Chebabo.

Nos grupos vulneráveis, Luís Fernando Correia explica que a Pseudomonas aeruginosa pode causar pneumonia hospitalar grave, infecção de corrente sanguínea, sepse e até infecção ocular. Por isso, a Anvisa manteve o alerta sanitário mesmo após a Ypê ter conseguido reverter a suspensão dos produtos.

Proliferação facilitada

Em entrevista ao Pulsa, Cristiane Rodrigues Guzzo, do Departamento de Microbiologia do Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo (USP), explicou que esse tipo de contaminação pode afetar diretamente a eficácia dos produtos. Mas não só. "Além de perder a capacidade de limpeza, o produto pode acabar contaminando superfícies, utensílios e objetos que estão sendo lavados. Isso torna a situação preocupante", afirmou.

Segundo a especialista, a Pseudomonas aeruginosa é uma das poucas bactérias capazes de sobreviver e se proliferar em detergentes e produtos de limpeza. "Ela consegue resistir à ação química e formar biofilmes extremamente resistentes, o que dificulta a remoção e favorece a proliferação, inclusive em tubulações de água", explicou.

Ela destaca que a bactéria pode ser transmitida às pessoas não apenas pelo contato com produtos contaminados, mas também por meio da exposição à água contaminada.

"Isso pode evoluir para uma otite ou até uma conjuntivite grave, especialmente se, durante a limpeza de lentes de contato, por exemplo, houver contato com a bactéria", completou a especialista em microbiologia.

Entenda o caso

Durante uma inspeção conjunta realizada pela Anvisa, pelo Centro de Vigilância Sanitária do Estado de São Paulo e pela Vigilância Sanitária Municipal de Amparo, foram identificadas 76 irregularidades no processo produtivo da Química Amparo, responsável pela marca Ypê.

Em 7 de maio, a Anvisa determinou, então, o recolhimento, a suspensão da fabricação, da comercialização e do uso de diversos produtos da marca por falhas no sistema de garantia e controle de qualidade.

Segundo a agência, as falhas incluem problemas graves relacionados ao controle microbiológico, com identificação da bactéria Pseudomonas aeruginosa em mais de 100 lotes de produtos.

No dia 8, a Ypê apresentou recurso à Anvisa com esclarecimentos e subsídios técnicos e obteve a suspensão dos efeitos da proibição. Apesar disso, a Anvisa seguiu não recomendando o uso dos produtos e orientando os consumidores a entrarem em contato com o SAC da empresa.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

SAÚDE/YPÊ/ANVISA/PSEUDOMONAS AERUGINOSA
Variedades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda