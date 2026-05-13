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Homem flagrado 'bebendo' detergente Ypê se pronuncia após vídeo viralizar

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a suspensão e o recolhimento de lotes de produtos da marca Ypê após risco de contaminação microbiológica

Gabrielle Borges
fonte

Vídeo viralizou após a decisão da Anvisa de suspender alguns produtos da marca de produtos de limpeza (Reprodução)

O homem que viralizou nas redes sociais no último fim de semana após aparecer em um vídeo supostamente “bebendo” detergente da marca Ypê se pronunciou sobre o caso e afirmou que tudo não passou de uma brincadeira entre amigos.

No vídeo que circulou amplamente, ele aparece simulando o consumo do produto da marca Ypê e, em seguida, faz um gesto obsceno direcionado a “petistas”, o que contribuiu para a ampla repercussão.

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A Anvisa suspendeu alguns sabões, detergentes e desinfetantes da marca após riscos de contaminação microbiológica

Brincadeira sem "lado político"

Identificado como Leonardo Rodrigues, de 43 anos, ele explicou que, na verdade, ingeriu iogurte de coco colocado dentro de uma embalagem vazia de detergente. De acordo com informações, ele afirmou que a gravação não tinha qualquer conotação política e acabou sendo divulgada fora de contexto nas redes sociais.

Leonardo também afirmou que não esperava que o vídeo saísse do grupo restrito em que foi compartilhado inicialmente e ganhasse repercussão em nível nacional.

Polêmica envolvendo a Ypê

Nos últimos dias, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a suspensão e o recolhimento de lotes de produtos da marca Ypê após a identificação de risco de contaminação microbiológica.

A decisão gerou forte repercussão nas redes sociais e abriu espaço para debates políticos. Parte de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro  associaram a medida da Anvisa a supostas ligações de empresários da empresa com doações à campanha eleitoral de 2022.

No meio da polêmica, também começaram a circular vídeos de pessoas utilizando detergente em brincadeiras, incluindo simulações de uso do produto no corpo e até de ingestão.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)

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