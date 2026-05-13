Ypê: Anvisa adia votação de recurso sobre suspensão de produtos da marca

Nesta quarta-feira, 13, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) adiou a votação do recurso apresentado pela Ypê sobre as irregularidades identificadas em lotes de detergentes, sabões líquidos e desinfetantes da marca.

A decisão foi anunciada durante reunião da diretoria colegiada da agência e a nova avaliação ficou agendada para a próxima sexta-feira, 15.

"É preocupante observar o risco crescente de politização de temas de saúde", afirmou o diretor-presidente da Anvisa, Leandro Safatle no início da reunião.

Na última terça-feira, 12, representantes da Química Amparo, fabricante da Ypê, se reuniram com integrantes da Anvisa, em Brasília (DF), para apresentar as medidas adotadas para corrigir as linhas de fabricação dos produtos afetados.

De acordo com a agência, a unidade da empresa em Amparo (SP) informou ter intensificado os trabalhos para cumprir 239 ações corretivas apontadas pela vigilância sanitária. As medidas consideram inspeções realizadas em 2024 e 2025.

"A Anvisa e a empresa estão realizando reuniões técnicas para mitigação do risco sanitário identificado", afirmou Safatle.

Segundo a agência, a Ypê se comprometeu a apresentar, nesta quinta-feira, 14, as novas medidas corretivas relacionadas às não conformidades identificadas durante as inspeções. "Assim, reiteramos a não recomendação de utilização dos produtos listados", completou o diretor-presidente durante a reunião.

Foram proibidos os produtos abaixo que, em seu rótulo, apresentem lote com numeração final 1.

Lava-louças Ypê Clear Care Lava-louças com Enzimas Ativas Ypê Lava-louças Ypê Lava-louças Ypê Toque Suave Lava-louças Concentrado Ypê Green Lava-louças Ypê Clear Lava-louças Ypê Green Lava-roupas Líquido Tixan Ypê Combate Mau Odor Lava-roupas Líquido Tixan Ypê Cuida das Roupas Lava-roupas Líquido Tixan Ypê Antibac Lava-roupas Líquido Tixan Ypê Coco e Baunilha Lava-roupas Líquido Tixan Ypê Green Lava-roupas Líquido Ypê Express Lava-roupas Líquido Ypê Power Act Lava-roupas Líquido Ypê Premium Lava-roupas Tixan Maciez Lava-roupas Tixan Primavera Lava-roupas Tixan Power Act Desinfetante Bak Ypê Desinfetante de Uso Geral Atol Desinfetante Perfumado Atol Desinfetante Pinho Ypê Além disso, a determinação inclui o lote 25351.732782/2017-47 do Lava-louças Ypê Clear Care.

Entenda o caso

Durante uma inspeção conjunta realizada pela Anvisa, pelo Centro de Vigilância Sanitária do Estado de São Paulo e pela Vigilância Sanitária Municipal de Amparo, foram identificadas 76 irregularidades no processo produtivo da empresa.

Em 7 de maio, a Anvisa determinou, então, o recolhimento, a suspensão da fabricação, da comercialização e do uso de diversos produtos da Ypê por falhas no sistema de garantia e controle de qualidade.