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Coceira na palma da mão direita significa dinheiro? E na esquerda? Veja o significado do gesto

Segundo crenças populares, o incômodo na mão direita e na esquerda possuem simbolismos diferentes

Victoria Rodrigues
fonte

A coceira na palma das mãos pode indicar um significado espiritual. (Foto: Freepik)

Que atire a primeira pedra quem nunca coçou a palma das mãos e veio algum conhecido dizer que esse gesto significa que você vai ganhar muito dinheiro em breve. No país, conversas como essas costumam acontecer com frequência e são provenientes de crenças populares que possuem diversos significados, a depender se a mão que coça é a da direita ou a da esquerda, e se a coceira não faz parte de nenhum sintoma físico.

Qual o significado de coceira na mão direita?

Se a mão que estiver coçando é a direita, isso significa que sim, você deverá ganhar bastante dinheiro nas próximas semanas, e esse significado pode simbolizar algo também no campo espiritual. Logo, essa sensação associada à espiritualidade pode indicar que uma pessoa está em harmonia com energias universais, e esse é considerado um sinal de que esse é o momento certo de focar nos seus objetivos de vida.

Em outros ditados populares, a coceira na palma das mãos vai além da conquista financeira. Esse gesto pode ser visualizado como um presságio de novos trabalhos, bônus, comissões e até sorteios, como o da Mega-Sena. No meio de tantas previsões, existem ainda algumas práticas que são feitas pelas pessoas: esfregar a palma em um pedaço de madeira ou bater levemente em algo sólido, isso tudo com o objetivo de "firmar" a sorte.

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E a coceira na mão esquerda?

Já a coceira na mão esquerda possui um significado diferente, geralmente as crenças populares dizem que esse sintoma funciona como um chamado do universo para tomar decisões importantes ou enfrentar pendências emocionais. Ao longo desse período, esse gesto pode simbolizar ainda que há uma certa necessidade de buscar equilíbrio emocional, em que você pode ter que, inclusive, dar mais atenção ao próximo.

Quais podem ser as causas físicas da coceira nas mãos?

Além dos significados espirituais e crenças populares, a coceira na palma das mãos pode indicar um sintoma físico de alguma doença ou condição temporária do corpo. Em outros casos, esse incômodo, se for sentido com bastante frequência, também pode apontar fatores psicológicos.

Confira a lista de doenças em que a coceira nas mãos pode ser um sintoma físico:

  • Alergias;
  • Irritações;
  • Dermatite;
  • Eczema;
  • Desidrose;
  • Psoríase.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web em Oliberal.com)

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