Sorte no jogo? Confira os 5 signos que mais têm chances de ganhar na loteria

Acertar na loteria e ficar milionário é o sonho de muitos cidadãos brasileiros, mas você sabia que existem pessoas mais propensas a ganhar do que outras nesses jogos? Para a astrologia, existem alguns signos que atraem com mais facilidade a riqueza e a estabilidade financeira, em razão de suas características que vão desde ter uma intuição forte até escolher os números do bilhete com mais cautela e moderação.

Confira os signos que têm mais chances de ganhar na loteria:

Virgem

Os virginianos possuem mais chances de ganhar na loteria do que os outros signos do zodíaco, isso porque eles contam com características de vencedores que permitirão com que eles conquistem coisas grandiosas na vida. Organização, disciplina e trabalho árduo poderão fazer com que os nativos de Touro marquem os números certos no bilhete da loteira e, quem sabe, ficar milionário para gastar o prêmio com tudo o que quiserem.

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Peixes

Outro signo que também tem muitas chances de jogar os números certos na loteria é o de Peixes, pois os piscianos posuem algo que nenhum outro signo consegue manter bem: a intuição afiada. Por isso, vale a pena escolher os números com cuidado e cautela, deixar os sentimentos fluírem naturalmente, colocar os números relacionados com datas e, principalmente, acreditar na sua intuição, que tem tudo para dar certo.

Sagitário

Os sagitarianos estão sempre prontos para aproveitar as oportunidades, sejam elas quais forem e, por acreditarem fielmente que podem alcançar a estabilidade financeira por meio da ascenção social, podem estar sempre atraindo boa sorte. Mas além da intuição forte com a riqueza, os sagitarianos também são conhecidos pelo otimismo, que, sem dúvidas, também pode fazer com que eles perseverem nas apostas.

Aquário

Por terem bastante cautela em suas decisões, os aquarianos apostam com muita prudência e cuidado nas loterias, o que pode levá-los longe em suas decisões no jogo. Dessa forma cautelosa, os nativos de Aquário evitam riscos e possuem um forte sentimento de empatia ao pensar não apenas uma, mas duas ou três vezes no momento decisório de escolher quais números vão ser marcados no bilhete.

Escorpião

Por fim, os nativos de Escorpião também possuem grandes chances de acertarem o bilhete especial das loterias, porque, geralmente, as pessoas desse signo não precisam de muito esforço, a sorte sempre vem a seu favor. Assim, pode não demorar muito para os escorpianos terem uma virada de chave na vida com um jogo todo preparado pelos astros, que podem mudar a condição financeira deles de uma hora para outra.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Luciana Carvalho, editora web em Oliberal.com)