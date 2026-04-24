Amor, Trabalho e Dinheiro: confira as previsões para o signo de Touro em 2026
Os taurinos fazem aniversário entre os dias 21 de abril e 20 de maio
Já imaginou se todos pudessem prever alguns acontecimentos da vida com um passe de mágica? Pelo menos na astrologia já existe um meio específico para você descobrir alguns episódios futuros; isso se chama previsão astral. Ao longo da temporada atual de Touro, por exemplo, o astrólogo João Bidu previu que o céu pede para esse signo mais coragem, confiança e flexibilidade para sair da zona de conforto em 2026.
"Em 2026, o universo convida Touro a promover mudanças profundas na forma de lidar com dinheiro, valores e autossuficiência. O céu pede mais coragem, confiança e flexibilidade para sair da zona de conforto. Júpiter amplia temas familiares e emocionais, ajudando você a equilibrar liberdade e pertencimento. Isso ativa o ano mais introspectivo, espiritual e voltado ao autoconhecimento", explicou o astrólogo João Bidu.
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Confira as previsões do signo de Touro em 2026:
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Amor
Em 2026, as ilusões antigas e fatos atuais que não sustentam mais as relações ficarão para trás e os taurinos passão por um amadurecimento espiritual. "Ao longo do ano, conversas mais leves e decisões importantes ajudam a fortalecer os vínculos. Além disso, um novo amor pode surgir trazendo uma grande lição: amar com mais consciência, equilibrando intensidade, segurança e entrega emocional", revelou João Bidu.
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Trabalho
Para os nativos de Touro conquistarem o tão sonhado sucesso neste ano, eles terão que ter bastante paciência e traçar estratégias, pois em um certo momento, eles conseguirão ter ganhos mais consistentes. "No trabalho, o ano pede estratégia, foco e, acima de tudo, paciência. A chave do sucesso será unir iniciativa com planejamento para garantir ganhos mais consistentes e duradouros", ressaltou o astrólogo João Bidu.
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Dinheiro
Já no campo do dinheiro, o ano pede que você revise contratos com cuidado, mas continue ativo nos projetos, porque esse ano está favorável para as negociações e outras fontes de renda financeira. "O ano favorece novas fontes de renda, negociações e projetos criativos, desde que você revise contratos e acordos com atenção redobrada, principalmente em junho, quando Mercúrio fica retrógrado em Câncer", concluiu o astrólogo.
(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)
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