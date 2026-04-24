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Amor, Trabalho e Dinheiro: confira as previsões para o signo de Touro em 2026

Os taurinos fazem aniversário entre os dias 21 de abril e 20 de maio

Victoria Rodrigues
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Os taurinos terão um forte amadurecimento emocional em 2026. (Foto: Freepik)

Já imaginou se todos pudessem prever alguns acontecimentos da vida com um passe de mágica? Pelo menos na astrologia já existe um meio específico para você descobrir alguns episódios futuros; isso se chama previsão astral. Ao longo da temporada atual de Touro, por exemplo, o astrólogo João Bidu previu que o céu pede para esse signo mais coragem, confiança e flexibilidade para sair da zona de conforto em 2026.

"Em 2026, o universo convida Touro a promover mudanças profundas na forma de lidar com dinheiro, valores e autossuficiência. O céu pede mais coragem, confiança e flexibilidade para sair da zona de conforto. Júpiter amplia temas familiares e emocionais, ajudando você a equilibrar liberdade e pertencimento. Isso ativa o ano mais introspectivo, espiritual e voltado ao autoconhecimento", explicou o astrólogo João Bidu.

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Confira as previsões do signo de Touro em 2026:

  • Amor

Em 2026, as ilusões antigas e fatos atuais que não sustentam mais as relações ficarão para trás e os taurinos passão por um amadurecimento espiritual. "Ao longo do ano, conversas mais leves e decisões importantes ajudam a fortalecer os vínculos. Além disso, um novo amor pode surgir trazendo uma grande lição: amar com mais consciência, equilibrando intensidade, segurança e entrega emocional", revelou João Bidu.

  • Trabalho

Para os nativos de Touro conquistarem o tão sonhado sucesso neste ano, eles terão que ter bastante paciência e traçar estratégias, pois em um certo momento, eles conseguirão ter ganhos mais consistentes. "No trabalho, o ano pede estratégia, foco e, acima de tudo, paciência. A chave do sucesso será unir iniciativa com planejamento para garantir ganhos mais consistentes e duradouros", ressaltou o astrólogo João Bidu.

  • Dinheiro

Já no campo do dinheiro, o ano pede que você revise contratos com cuidado, mas continue ativo nos projetos, porque esse ano está favorável para as negociações e outras fontes de renda financeira. "O ano favorece novas fontes de renda, negociações e projetos criativos, desde que você revise contratos e acordos com atenção redobrada, principalmente em junho, quando Mercúrio fica retrógrado em Câncer", concluiu o astrólogo.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)

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