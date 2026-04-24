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Horóscopo de hoje 24/04: veja a previsão para todos os signos

Saiba o que esperar nesta sexta-feira,24 de abril de 2026, para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

Gabrielle Borges

Veja o horóscopo de hoje, sexta-feira (24/04), para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira qual é o seu signo e as previsões e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.

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🔮 Saiba qual o seu signo

♈ Áries (21/03 a 20/04)

 As boas ideias precisam ser testadas, porque vêm misturadas com fantasias, as quais, apesar de se apresentarem sedutoras, não brindariam com nada produtivo, e nesta parte do caminho você precisa consolidar seus interesses.

♉ Touro (21/04 a 20/05)

Foque no objetivo e siga em frente apesar de tudo que acontecer, porque se você se detiver para resmungar pelo que acontece, aí as coisas adquiririam uma proporção que não seria condizente com a verdadeira realidade.

♊ Gêmeos (21/05 a 20/06)

Comece a investir tempo em planejamento e organização, porque daqui em diante as coisas serão complexas o suficiente para não poderem ser administradas com improvisação, a qual é muito boa, mas não neste momento.

♋ Câncer (21/06 a 22/07)

No meio de todas as confusões e dificuldades que as pessoas criam, sua alma idealiza alguns movimentos que, não podendo ser postos em marcha de imediato, pelo menos sinalizam o que deverá acontecer no futuro.

♌ Leão (23/07 a 22/08)

Celebrar seria prematuro, mas pelo menos dá para sentir um ar renovado e respirar com alívio, já que as limitações tendem a ser superadas, senão de imediato, pelo menos plantando as sementes do futuro. É assim.

♍ Virgem (23/08 a 22/09)

Pense grande, porque daqui para frente pensar grande significará aproveitar a onda de pessoas querendo se congregar para realizar juntas o que cada uma por separado não conseguiria Construa bons relacionamentos.

♎ Libra (23/09 a 22/10)

No mundo das ideações já é possível enxergar de que maneira serão superados os constrangimentos que, até aqui, pareciam insuperáveis. Tudo passa, tenha certeza disso, e esse tempo de constrangimentos está passando.

♐ Escorpião (23/10 a 21/11)

As discórdias não serão solucionadas através de confrontos, essa atitude só serviria para medir forças e demarcar território, mas não superariam o desentendimento que atravanca a vida de todas as pessoas envolvidas.

♐ Sagitário (22/11 a 21/12)

Procure driblar a resistência que as pessoas apresentam a fazer o necessário para se unirem e cooperarem entre si, porque se continuarem estendendo os conflitos, todas acabarão perdendo. Ninguém ganha.

♑ Capricórnio (22/12 a 20/01)

O assunto agora é organizar direito tudo que seja do seu interesse, para criar um cenário confortável e seguro no qual você continuar arrumando encrencas, no bom sentido da palavra. A vida traz benefícios.

♒ Aquário (21/01 a 19/02)

Seja firme em suas determinações, muito especialmente naquelas que sirvam ao propósito de construir uma vida livre de constrangimentos estúpidos. Considere que este seja o primeiro passo de um longo e feliz futuro

♓ Peixes (20/02 a 20/03)

Ainda que surjam inconvenientes, evite tirar conclusões precipitadas sobre um futuro sombrio que não acontecerá. Permaneça na trilha da persistência, abrindo passagem no meio das eventuais adversidades.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)

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