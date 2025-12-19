Ceia de Natal mais cara? Descubra como economizar e usar ingredientes amazônicos

A ceia de Natal deste ano está mais cara, mas os paraenses têm opções para economizar sem abrir mão dos pratos tradicionais. Pequenas substituições de ingredientes, especialmente com produtos típicos da Amazônia, podem fazer diferença no bolso e ainda trazer sabores regionais para a mesa. Confira dicas de como adaptar as receitas.

Dados do Índice de Preços ao Consumidor (IPC), divulgados pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe), mostram que os principais itens da ceia devem registrar aumento médio de 4,53% neste ano. O quilo do peru, por exemplo, subiu 13,62%, enquanto o chester teve alta de 13,85% e a azeitona 12,53%. Já o filé mignon ficou 9,7% mais caro. Embora o aumento seja menor que em 2024, quando os preços subiram 9,16%, o impacto ainda é sentido no bolso do consumidor.

Segundo a nutricionista Liz Kirchhoff, conhecida como Liz Amazônia, produtos regionais podem substituir itens tradicionais sem descaracterizar os pratos:

Castanha-do-pará: alternativa a nozes e amêndoas em farofas

alternativa a nozes e amêndoas em farofas Banana-da-terra: substitui batatas assadas

substitui batatas assadas Cupuaçu: funciona em sucos e sobremesas

funciona em sucos e sobremesas Pimenta-de-cheiro: aromatiza pratos sem deixar picante

Para quem quer fugir das aves tradicionais, a nutricionista sugere o frango com tucupi e jambu como prato principal. “O segredo é entender que a Amazônia tem muitos ingredientes aromáticos, mais do que picantes. Eles elevam o sabor sem competir com a proteína”, explicou a nutricionista.

Releituras de receitas clássicas

A nutricionista indica releituras de pratos tradicionais que mantêm o caráter afetivo da ceia:

Rabanada com creme leve de cupuaçu: contraste ácido sem competir com o doce

contraste ácido sem competir com o doce Peixe assado (filhote) com crosta de castanha-do-pará e limão-cravo: opção fresca e aromática

opção fresca e aromática Creme de açaí: servido como sobremesa

Como equilibrar os sabores amazônicos?

Liz Amazônia explica que a quantidade e o modo de preparo são fundamentais. Ingredientes regionais são intensos e podem transformar o prato mesmo em pequenas porções. “Os ingredientes amazônicos são intensos no aromático. Pequenas quantidades já transformam o prato”, afirmou.

Segundo ela, o ideal é combiná-los com bases neutras, como manteiga, azeite, legumes assados ou reduções leves. “O ingrediente amazônico não precisa ‘gritar’ no prato. Ele pode entrar como um detalhe: uma farofa, uma manteiga aromatizada, um molho leve ou uma fruta na salada”, disse.