O Liberal chevron right Variedades chevron right

Ceia de Natal mais cara? Descubra como economizar e usar ingredientes amazônicos

Nutricionista dá dicas de substituições regionais para manter pratos tradicionais e reduzir custos na ceia de Natal

Hannah Franco
fonte

A ceia de Natal da cantora Gaby Amarantos em 2024 contou com ingredientes regionais. (Divulgação/Marcio Nagano)

A ceia de Natal deste ano está mais cara, mas os paraenses têm opções para economizar sem abrir mão dos pratos tradicionais. Pequenas substituições de ingredientes, especialmente com produtos típicos da Amazônia, podem fazer diferença no bolso e ainda trazer sabores regionais para a mesa. Confira dicas de como adaptar as receitas.

Dados do Índice de Preços ao Consumidor (IPC), divulgados pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe), mostram que os principais itens da ceia devem registrar aumento médio de 4,53% neste ano. O quilo do peru, por exemplo, subiu 13,62%, enquanto o chester teve alta de 13,85% e a azeitona 12,53%. Já o filé mignon ficou 9,7% mais caro. Embora o aumento seja menor que em 2024, quando os preços subiram 9,16%, o impacto ainda é sentido no bolso do consumidor.

Veja como usar ingredientes amazônicos na ceia

Segundo a nutricionista Liz Kirchhoff, conhecida como Liz Amazônia, produtos regionais podem substituir itens tradicionais sem descaracterizar os pratos:

  • Castanha-do-pará: alternativa a nozes e amêndoas em farofas
  • Banana-da-terra: substitui batatas assadas
  • Cupuaçu: funciona em sucos e sobremesas
  • Pimenta-de-cheiro: aromatiza pratos sem deixar picante

Para quem quer fugir das aves tradicionais, a nutricionista sugere o frango com tucupi e jambu como prato principal. “O segredo é entender que a Amazônia tem muitos ingredientes aromáticos, mais do que picantes. Eles elevam o sabor sem competir com a proteína”, explicou a nutricionista.

Releituras de receitas clássicas

A nutricionista indica releituras de pratos tradicionais que mantêm o caráter afetivo da ceia:

  • Rabanada com creme leve de cupuaçu: contraste ácido sem competir com o doce
  • Peixe assado (filhote) com crosta de castanha-do-pará e limão-cravo: opção fresca e aromática
  • Creme de açaí: servido como sobremesa

Como equilibrar os sabores amazônicos?

Liz Amazônia explica que a quantidade e o modo de preparo são fundamentais. Ingredientes regionais são intensos e podem transformar o prato mesmo em pequenas porções. “Os ingredientes amazônicos são intensos no aromático. Pequenas quantidades já transformam o prato”, afirmou.

Segundo ela, o ideal é combiná-los com bases neutras, como manteiga, azeite, legumes assados ou reduções leves. “O ingrediente amazônico não precisa ‘gritar’ no prato. Ele pode entrar como um detalhe: uma farofa, uma manteiga aromatizada, um molho leve ou uma fruta na salada”, disse. 

Variedades
