Casal brasileiro bate recorde mundial com 195 beijos em 30 segundos

Um casal brasileiro conquistou um lugar no Guinness World Records ao estabelecer o novo recorde de maior número de beijos em 30 segundos. Renato Bayma Gaia e Naiara Roberta Ribeiro, de São Paulo, trocaram 195 beijos em apenas meio minuto e garantiram oficialmente o título mundial.

O recorde foi homologado pelo Guinness e divulgado nesta quinta-feira (9). A marca foi alcançada em 17 de fevereiro de 2026, durante uma tentativa realizada em São José dos Campos, no interior de São Paulo.

VEJA MAIS

Segundo o Guinness, Renato e Naiara decidiram disputar o recorde como uma conquista pessoal. O casal, que está junto há cerca de um ano e meio, afirmou acreditar ser "o melhor casal do mundo" e agora pode dizer oficialmente que entrou para a história dos recordes mundiais.

Confira o recorde quebrado:

Além da conquista, Renato revelou que também quis aproveitar a visibilidade para transmitir uma mensagem de superação. Doador de medula óssea e diagnosticado com TDAH, ele afirmou que pretende mostrar que pessoas com o transtorno são capazes de alcançar qualquer objetivo.

"Sou doador de medula óssea, tenho TDAH e quero provar que as pessoas com TDAH são capazes de tudo o que querem", declarou ao Guinness World Records.