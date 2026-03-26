Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Variedades chevron right

Livro dos recordes nega título a homem que queria ser o mais corno do mundo

Influenciador diz que pedido foi recusado por não se enquadrar nas regras da organização

Hannah Franci
fonte

Guinness barra recorde inusitado e frustra homem que queria título ‘corno’ (Reprodução/Instagram)

O influenciador Vagner Macedo, de 42 anos, teve negado pelo Guinness World Records um pedido de registro considerado incomum. Ele solicitou o reconhecimento de um título relacionado ao maior número de relações extraconjugais consentidas dentro de um relacionamento.

O pedido foi feito recentemente por meio da plataforma oficial da organização. Vagner mantém um relacionamento com Bella Mantovani, de 40 anos, e afirmou que a proposta tinha como base a dinâmica vivida pelo casal ao longo de quase duas décadas.

VEJA MAIS

image Mais de 90% dos homens do Norte têm fetiche de ver parceira com outro, diz pesquisa
Prática do cuckold ganha força na região Norte e revela outro lado da sexualidade brasileira, segundo levantamento de plataforma especializada

image Influencer busca título de 'maior corno do Brasil' para o marido no Guinness Book; entenda
A produtora de conteúdo adulto Gisa Custolli revelou que possui mais de 800 vídeos reproduzindo o 'fetiche de corno', quase todos filmados pelo marido

“A ideia era transformar em registro algo que já faz parte da nossa realidade há anos. Eu sabia que era um pedido diferente, mas quis tentar”, relatou.

Segundo o influenciador, o Guinness World Records respondeu por e-mail informando que a categoria proposta não é apropriada para a marca e, por isso, não poderia ser reconhecida como recorde oficial.

A organização também destacou que não possui qualquer associação com a atividade descrita e que não realiza monitoramento ou validação desse tipo de proposta.

De acordo com Vagner, a negativa foi definitiva. “Eles analisaram e deixaram claro que não é um tipo de recorde que eles aceitam. Foi uma negativa objetiva”, afirmou.

O influenciador explicou que a tentativa de registro estava ligada a um projeto pessoal, que já vinha sendo compartilhado nas redes sociais. A intenção, segundo ele, era oficializar algo que já fazia parte da rotina do casal.

A repercussão do caso, de acordo com Vagner, também evidencia a forma como diferentes modelos de relacionamento ainda são vistos pela sociedade.

Apesar da recusa, Vagner afirma que o resultado não altera a dinâmica do relacionamento. “O relacionamento continua do mesmo jeito. Isso nunca foi sobre aprovação externa”, disse.

Ele também avaliou que o episódio mostra como o tema ainda gera debate. “Mesmo quando é consensual, ainda é tratado como algo fora do normal. Isso mostra que o assunto ainda é um tabu”, concluiu.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

corno

guinness world records
Variedades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda