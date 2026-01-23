Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Variedades chevron right

Candidata a rainha de Carnaval do ES samba com tornozeleira eletrônica e viraliza

O flagra rapidamente se espalhou pelas redes sociais, gerou uma onda de comentários e especulações sobre o motivo do monitoramento; mãe da candidata explicou

Gabrielle Borges
fonte

Maria Alice esteve no concurso totalmente independente, sem vínculo com nenhuma escola de samba. (Reprodução/Redes Sociais)

Um concurso para escolher a "Rainha Independente do Carnaval do Espírito Santo" de 2026 ganhou repercussão nas redes sociais nos últimos dias. O motivo é inusitado: Uma candidata, identificada como Maria Alice, de 27 anos e moradora de Itararé, em Vitória, foi flagrada sambando enquanto usava uma tornozeleira eletrônica.

O vídeo, que rapidamente se espalhou pelas redes sociais, gerou uma onda de comentários e especulações sobre o motivo do monitoramento. Internautas questionaram se a situação seria real ou apenas uma estratégia de divulgação da candidata.

O registro dividiu a opinião de internautas nas redes sociais: "Presidiária no concurso de beleza, sem samba no pé e sem beleza... Investigação já", comentou um internauta, enquanto outro brincou com a situação"Diva, exaltou sua tornozeleira com glamour"

Mãe explicou o motivo do "acessório" inusitado

A mãe de Maria Alice, Joelma de Souza, de 58 anos, se pronunciou sobre o episódio que envolveu sua filha e que resultou no uso de tornozeleiras eletrônicas por ambas. De acordo com Joelma, a inscrição da jovem para o concurso foi realizada um mês antes de um incidente que gerou grande repercussão.

A confusão, que ocorreu em novembro de 2025, envolveu um desentendimento com vizinhos e levou mãe e filha a serem detidas após invadirem uma residência no bairro Engenharia, em Maruípe, Vitória. O conflito teria sido provocado por um suposto atraso no pagamento do aluguel.

Mãe e filha teriam danificado a residência do cobrador, com móveis quebrados e objetos arremessados. A Polícia Civil registrou a ocorrência e autuou as duas em flagrante por violação de domicílio, dano qualificado, resistência e desobediência. Após a audiência de custódia, mãe e filha foram liberadas, mas seguem monitoradas por tornozeleiras eletrônicas.

Vídeo rendeu patrocínios

Segundo Joelma de Souza, mãe e curadora legal de Maria Alice, a jovem convive com deficiência intelectual moderada, apresentando desenvolvimento equivalente ao de uma criança de cinco anos. Maria Alice esteve no concurso totalmente independente, sem vínculo com nenhuma escola de samba.

A repercussão do evento trouxe à candidata novas oportunidades, incluindo crescimento significativo de seguidores no Instagram e o surgimento de patrocínios voltados a roupas e serviços de beleza, como unhas e estética.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com).

