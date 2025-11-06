Cabelo oleoso? Aprenda como lavar os fios corretamente e se livrar do problema capilar

Sabe aqueles dias em que você é obrigada a fazer um penteado no cabelo porque ele está oleoso demais e você não teve tempo de lavá-lo? Pois então, a oleosidade é um dos principais problemas capilares que muitos enfrentam no dia a dia. Esse tipo de dilema pode acontecer em razão da genética e de alguns produtos pesados que não são muito indicados para serem utilizados no seu tipo de cabelo.

Mas a boa notícia é que dá para reverter a situação das madeixas colocando em prática alguns cuidados no momento da lavagem. Além disso, shampoos, condicionadores e cremes de hidratação devem ser pensados especificamente para serem comprados com fórmula adequada para tratar cabelos oleosos.

Como lavar o cabelo corretamente?

Segundo o influenciador Alan Vivian, conhecido na web como “Cabeleireiro Calvo”, que já acumula mais de 2,9 milhões de seguidores no TikTok, o ideal é que você aposte em produtos que possuem a capacidade de remover o excesso de sebo do couro cabeludo. Além de utilizar também produtos próprios para cabelos oleosos, porque eles apresentam maior ação surfactante (capazes de remover impurezas).

“Se a gente faz uma limpeza muito hidratante, muito equilibrada, tende a sentir o cabelo oleoso mais rápido. Agora, quando a limpeza é um pouquinho mais intensa, você demora mais para notar a oleosidade. Isso acontece porque o fio fica mais poroso e exposto, então ele absorve melhor o sebo natural antes que a oleosidade fique aparente”, destacou o influenciador Alan Vivian, especialista em cuidados capilares.

Veja algumas dicas de produtos para os cabelos

Produtos que possuam ativos indicados para o controle da oleosidade;

Produtos com ativos calmantes para o couro cabeludo;

para o couro cabeludo; Shampoos, condicionadores e máscaras de hidratação com ação antipoluição.

(Victoria Rodrigues, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)