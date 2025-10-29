Cabelo embaraçado? Confira 3 dicas para cuidar dos fios e evitar a quebra após o banho

Sabe aquele momento em que você sai do banho e as suas madeixas estão todas embaraçadas? Essa característica pode dificultar o momento de pentear e gerar diversos nós, causando assim, a quebra fácil dos fios de cabelo. Mas, a boa notícia é que existem algumas dicas e cuidados que podem ser colocados em prática para evitar esse tipo de problema e deixar o cabelo com uma aparência mais saudável.

Confira 3 dicas para prevenir a quebra dos fios:

Em entrevista ao portal Metrópoles, a cientista em saúde capilar, Jackeline Alecrim, preparou algumas dicas de cuidados diários para fazer com os cabelos. Veja!

Não use muito shampoo na hora do banho

Utilizar shampoo em excesso pode ser o principal causador do frizz nos fios, isso porque o produto tem a capacidade de ativar cargas elétricas negativas se for usado em grande quantidade. A regra é clara: os shampoos já são extremamente eficientes, logo apenas uma pequena porção já é o suficiente para a limpeza.

Utilize máscaras de hidratação com frequência

Se possível, crie o hábito de, pelo menos uma vez por semana, aplicar uma máscara de hidratação nas madeixas, isso fará com que os seus cabelos fiquem mais resistentes e saudáveis, além de deixar alinhadas as cutículas dos fios.

Não esqueça do protetor térmico

Os secadores de cabelo, chapinhas e babyliss costumam deixar os cabelos ressecados se forem utilizados muitas vezes durante a semana, por isso não esqueça de passar um protetor térmico antes de utilizar qualquer fonte de calor.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web em Oliberal.com)