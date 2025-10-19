Capa Jornal Amazônia
Pensando em mudar o visual? Conheça o corte ‘shaggy bob’ que dá volume aos cabelos ralos

O corte já foi muito utilizado pela atriz Jenna Ortega, que interpreta a personagem Wandinha

Victoria Rodrigues
fonte

Atriz americana Jenna Ortega com corte de cabelo "shaggy bob". (Foto: Reprodução)

Se você é uma pessoa que possui cabelos finos e já tentou utilizar diversos produtos para encorpar os fios, o corte “shaggy bob" parece ser uma excelente opção para você colocar em prática nesse final de ano. O corte geralmente é realizado na altura dos ombros com camadas repicadas, o que é responsável por criar uma silhueta única carregada de leveza, dinamismo e modernidade no visual.

Além dessas características, o “shaggy bob” também possui as pontas direcionadas para o rosto, que ajudam a emoldurar e valorizar os traços faciais. Essa técnica chegou para tirar dos holofotes o visual polido e completamente alinhado, que já está fora de moda, para dar espaço aos fios que possuem mais rebeldia e movimento.

O corte combina com quais formatos de rosto?

O corte “shaggy bob” é considerado extremamente versátil, porque combina com todos os tipos de rostos, sem exceção. A técnica se adapta às ondas texturizadas com as camadas bem posicionadas, que garantem volume desde a raiz e conferem um ar naturalmente bagunçado, mas sofisticado e sem perder o charme da mulher.

Finalização do corte “shaggy bob”

Além do corte de cabelo, também é necessário que sejam realizados alguns cuidados posteriores para manter a estética do visual. Confira algumas dicas para cuidar dos fios:

  • Tire alguns minutos pela manhã para finalizar o cabelo como preferir;
  • Utilize alguns produtos texturizadores, pois eles são aliados indispensáveis para realçar o efeito bagunçado e dar suporte ao corte;
  • Entre as opções de produtos indicados para cabelos ralos, estão: shampoos, condicionadores, cremes e mousses que possuem o efeito de volume.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web em Oliberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

