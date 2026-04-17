Brasileiro descobre em gravação que teve identidade clonada por golpista durante 6 anos; entenda

Já pensou descobrir que teve a sua imagem utilizada para golpes nos últimos seis anos? Foi o que ocorreu com o influenciador digital Luiz Otávio Crisóstomo, que viveu uma situação inusitada ao descobrir que suas fotos estavam sendo usadas em um golpe aplicado contra uma mulher nos Estados Unidos. O caso veio à tona após ele ser procurado pela emissora MTV durante a produção do programa Catfish, em 2022.

Segundo o brasileiro, a descoberta ocorreu de forma inesperada, quando ele recebeu um e-mail da produção do programa informando que precisavam conversar com ele. Pouco tempo depois, passou a ser contatado também por autoridades norte-americanas.

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Em publicação nas redes sociais, Luiz relatou que recebeu mensagens da polícia dos Estados Unidos informando sobre uma investigação em andamento. Os agentes apontavam que o suspeito utilizava imagens muito semelhantes às dele em um esquema de fraude. O caso chamou a atenção do influenciador, que afirmou não ter conhecimento do uso indevido de sua imagem até ser procurado oficialmente pelas autoridades e pela produção do programa televisivo.

O que é Catfishing?

Catfish é um termo usado na internet para descrever uma pessoa que cria um perfil falso nas redes sociais ou em aplicativos de relacionamento, geralmente usando fotos e informações de outra pessoa, com o objetivo de enganar alguém.

Esse tipo de golpe pode ter diferentes intenções, como iniciar relacionamentos virtuais, ganhar confiança da vítima ou até aplicar fraudes financeiras. Em muitos casos, o “catfish” se passa por outra identidade por longos períodos, mantendo conversas e criando vínculos emocionais com a vítima.

O termo ficou popular após o documentário Catfish (2010) e, depois, com o programa de TV Catfish: The TV Show, exibido pela MTV, que investiga casos reais de identidades falsas na internet.

A descoberta

Segundo o relato feito pelo brasileiro, tudo começou quando ele foi procurado pela produção do programa para participar de uma chamada de vídeo. Sem saber exatamente do que se tratava, ele aceitou o convite e, durante a conversa, descobriu que alguém estava se passando por ele na internet.

De acordo com a produção do programa, o golpe envolvia uma jovem identificada como Pamela, que vive nos Estados Unidos, mas iniciou uma relação virtual com um homem que dizia morar na Venezuela. Ao longo de cerca de seis anos, ela acreditou manter um namoro à distância com o suposto rapaz.

Durante esse período, segundo relatos apresentados no programa, o golpista evitava encontros presenciais, alegando constantemente problemas com a câmera e outras dificuldades para aparecer em vídeo. Ainda assim, conseguiu manter o vínculo emocional e chegou a receber mais de US$ 4 mil da vítima.

A história também envolvia familiares da jovem, que apontaram sucessivos episódios em que o suposto namorado desmarcava encontros e apresentava justificativas para não se mostrar em chamadas de vídeo. Diante da situação, Luiz Otávio chegou a conversar diretamente com Pamela para esclarecer que não era ele quem mantinha o relacionamento.

Confira o relato

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)