O Liberal chevron right Variedades chevron right

Bibi Babydoll canta rock doido pela primeira vez e paraenses reagem: 'Ela entregou'

A artista ficou famosa internacionalmente com o hit "Automotivo Bibi Fogosa", que viralizou na Ucrânia

Victoria Rodrigues
fonte

Bibi Babydoll está com show marcado em Belém do Pará. (Foto: Reprodução/ Instagram)

A cantora Bibi Babydoll chamou a atenção dos paraenses nesta quinta-feira (12) ao publicar um vídeo cantando a música "Faz o Pix" na versão do rock doido, um ritmo característico das aparelhagens em Belém do Pará. A artista ficou conhecida internacionalmente ao lançar o hit "Automotivo Bibi Fogosa" que fez sucesso na Ucrânia e com a versão "Automotivo Amar Ma Ma Ma", que se tornou viral na China.

Nos comentários do vídeo, muitos paraenses reagiram dizendo que a cantora entregou voz e performance cantando plea primeira vez sua música no ritmo do rock doido. "Sou do Pará e te acompanho muito, e fiquei muito feliz com esse hit", escreveu um fã. "Meu Deus, ficou perfeito na tua vooooozzzz", disse outro. "Ela já nasceu aclamada no norte", realçou um seguidor. "Ela entregou", revelou um quarto.

Quem é Bibi Babydoll?

A artista brasileira Bibi Babydoll, de nome original Beatriz Alcaide Santos, possui 26 anos e é natural de Curitiba, no Paraná. Formada em publicidade e propaganda, a jovem se mudou para São Paulo para investir na carreira em 2021 e, desde então, conseguiu ganhar muitos admiradores e conquistar espaços para ser atração em programas televisivos, como, por exemplo, no Domingão com Huck em 2024.

Show em Belém

Para a felicidade dos fãs da cantora, a artista Bibi Babydoll já está com um show marcado para acontecer no dia 27 de fevereiro, no palco do Açaí Biruta, em Belém do Pará. A artista se unirá ao DJ Colombo, Coytada, BB Lamy e Bemvintage para realizar o Baile Pura, que pertence a produtora Pura, em uma mistura de ritmos que englobarão os estilos baile funk, eletrônica, dance e tecnobrega.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)

Variedades
