Com 13 kg, bebê gigante viraliza na intenet; conheça o menino

A mãe australiana Chloe Sutton viralizou em seu perfil no TikTok ao mostrar uma série de vídeos sobre o tamanho de seu filho, Grizzly, ao longo dos anos. Com apenas 5 meses, ela contou que seu filho já utilizava fraldas para crianças maiores de 2 anos e, aos 6 meses, ele já pesava mais de 9 kg e media 75 cm.

O tempo foi passando e, aos 7 meses de vida, ele já estava medindo mais da metade do tamanho da mãe. Chloe contou que hoje, com um ano, o filho já está muito acima da média dos bebês com relação à altura, com 13 kg e 82,5 cm de altura.

Nesse sentido, os vídeos de Chloe já acumularam mais de 31 milhões de visualizações no TikTok e, em um de seus vídeos que viralizou, ela pegou Grizzly no colo e perguntou: "Bebês de 5 meses devem ser tão grandes assim? Estou confusa. Será que estou criando um futuro defensor do Dallas Cowboys?", disse Chloe.

VEJA MAIS

Os seguidores da mãe ficaram muito surpresos com o tamanho do bebê e alguns até comentaram que futuramente Grizzly poderia se tornar um jogador de futebol ou rúgbi. "Inscreva-o agora, ele está pronto para jogar", brincou um internauta.

É normal um bebê ser tão grande?

Segundo o padrão internacional desenvolvido pela Organização Mundial de Saúde (OMS) sobre a curva de crescimento infantil, a altura e peso médios para bebês meninos aos 6 meses é de 67 cm e 7,9 kg. Já para um ano, a média é de 9,6 kg e 75,7 cm. Isto é, o peso e a altura atuais de Grizzly correspondem aos de bebês com o dobro da sua idade.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)