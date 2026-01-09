Capa Jornal Amazônia
Atriz de ‘Stranger Things’ revela que foi cortada da última temporada; saiba o motivo

Jennifer Marshall chegou a gravar algumas cenas, mas foram cortadas pelos roteiristas da série

Victoria Rodrigues
fonte

A mãe de Max foi cortada da série na última temporada de "Stranger Things". (Foto: Netflix)

Na temporada final de “Stranger Things”, muitos fãs da série notaram a ausência de uma personagem que aparecia na trama desde a segunda temporada na série, a mãe de Max. A atriz que interpretou Susan Hargrove, Jennifer Marshall, se pronunciou publicamente sobre esse detalhe e alegou que foi cortada do enredo após ter sido diagnosticada com uma doença durante as gravações.

“Eu tive câncer. Mas eu estava em remissão durante as filmagens da quinta temporada. Filmar teria me ajudado a obter o meu seguro de saúde através do sindicato. Talvez eles tivessem muitos personagens, não sei, mas óbvio que Susan Hargrove é a pior mãe de todas”, explicou a atriz Jennifer Marshall.

Em suas mídias digitais, a atriz ainda revelou que teria gravado uma cena em que iria visitar sua filha Max no hospital, mas o trecho acabou sendo cortado pelos roteiristas do seriado. “Eu acho que os roteiristas estavam com medo que eu morresse, então omitiram? Não sei”, pensou Jennifer sobre o real motivo do corte.

O final decisivo de “Stranger Things” (contém spoilers*)

A última temporada de “Stranger Things” já teve o seu último episódio publicado no dia 31 de dezembro na plataforma de streaming da Netflix. Mas o desfecho da história que foi gravada durante 10 anos pelos atores não chegou a agradar a todos e gerou diversas polêmicas sobre as cenas finais, principalmente com questões relacionadas à morte da protagonista Eleven (Millie Bobby Brown) na trama.

Há alguns fãs da série que ainda acreditam que a personagem está viva, porque não houve nenhuma comprovação de que ela não estaria em algum outro lugar escondida para a segurança de todos. Nos últimos segundos do oitavo episódio, o jovem Mike, interpretado pelo ator Finn Wolfhard, criou também uma teoria de que Eleven não tivesse morrido e os outros amigos também acreditaram na série.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web em Oliberal.com)

