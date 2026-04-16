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Atriz busca retorno à TV após recusar deixar conteúdo adulto e perder papel em novela

Em um post nas redes sociais, artista demonstrou sua vontade de voltar ao universo da atuação após mais de quatro anos afastada das telas

Gabrielle Borges
fonte

Atriz foi afastada das telas da televisão por não abrir mão de produzir conteúdo adulto (Reprodução)

A atriz britânica Sarah-Jayne Dunn, conhecida por seu papel em Hollyoaks, recorreu às redes sociais para pedir uma nova oportunidade de trabalho na televisão. Em um post recente no Instagram, Dunn expressou seu desejo de voltar à atuação, cinco anos depois de perder o papel na tradicional novela britânica por se recusar a abandonar suas atividades na plataforma de conteúdo adulto OnlyFans.

Em sua publicação, Dunn revelou que a decisão de continuar no OnlyFans, onde teria arrecadado mais de R$ 10 milhões, resultou na sua demissão de Hollyoaks, onde interpretava a personagem Mandy Morgan desde 1996.

A atriz, que foi afastada da produção em novembro de 2021, comentou sobre o que a motiva a buscar um novo trabalho: “Com medo, animada, insegura, mas acho que estou pronta”, escreveu na legenda.

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Saída polêmica e lucros com conteúdo adulto

Hollyoaks, que está no ar desde 1995, permanece uma das novelas mais tradicionais da televisão britânica. Dunn, que era uma das estrelas mais queridas do elenco, agora busca retomar sua carreira com um retorno à atuação, motivada pela saudade e pela paixão pela profissão. A decisão de Sarah-Jayne Dunn de seguir com sua carreira no OnlyFans, após ser demitida da famosa novela britânica Hollyoaks, continua a ser um dos temas mais comentados na mídia inglesa.

Quando a notícia de sua saída foi divulgada, a imprensa britânica revelou que os produtores de Hollyoaks haviam dado a Dunn um ultimato: ou ela deixava a plataforma, ou perderia seu papel. A atriz, no entanto, optou por seguir com seus projetos no OnlyFans, decisão que levou ao fim de sua longa trajetória na novela.

Apesar da polêmica, Dunn tem mostrado sucesso. Recentemente, o Daily Mail divulgou dados financeiros que surpreenderam o público. Segundo o jornal, a empresa criada pela atriz para gerenciar suas atividades no OnlyFans faturou £500 mil entre 2024 e 2025, além de um impressionante £1 milhão entre 2021 e 2023.

Post em redes sociais

Em um post nas redes sociais, Sarah-Jayne Dunn demonstrou sua vontade de voltar ao universo da atuação após mais de quatro anos afastada das telas. A atriz, que atravessou diversas mudanças em sua vida profissional e pessoal, compartilhou com seus seguidores um poderoso desabafo sobre sua trajetória.

“Não apareço na tela há mais de 4 anos, mas isso não significa que deixei de querer isso. Mas agora? Sou uma mulher na casa dos 40 tentando encontrar meu caminho de volta. Não porque eu tenha deixado de amar isso... Mas porque, em algum momento, a vida mudou, minhas prioridades mudaram, e o tempo simplesmente passou”, escreveu ela, refletindo sobre o impacto do tempo e das escolhas que fez ao longo dos anos.

Ao finalizar sua mensagem, Dunn fez um apelo direto à indústria: Se você está escalando elenco, criando ou lendo isso... eu estou aqui. E se você já sentiu esse impulso de voltar a algo que ama, vá em frente!”, disse.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de OLiberal.com)

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