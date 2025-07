Ator de 'A Viagem' revela que espírito o ajudava durante as gravações da novela

Conhecido por interpretar um personagem que marcou a trama da novela “A Viagem” da TV Globo, o ator Breno Moroni revelou que um espírito o ajudava a fazer a atuação do mascarado Adonay. A telenovela, lançada há mais de 30 anos, está sendo reprisada todas as tardes, no horário das 17h15, no "Vale a Pena Ver de Novo".

Transe espiritual

Em entrevista ao jornal Midiamax, Moroni relembrou os tempos de gravação e revelou que, nos momentos em que estava atuando, ele permanecia em transe, como se estivesse em um estado de incorporação espiritual. Além disso, o ator disse ainda que nunca assistiu à novela completa e ao rever as cenas de seu personagem, tem a sensação de estar vendo tudo pela primeira vez na vida.

"Essa questão de eu não conseguir lembrar o que eu fiz, acho que essa é a parte espiritualista, porque é como se alguém estivesse fazendo por mim. Tinha uma coisa de incorporação, assim como os médiuns entram em transe e, quando saem desse estado, não lembram de nada", explicou o ator Breno Moroni.

“Final não esperado”

Ao longo da entrevista, Breno revelou também que o final da novela não foi do seu agrado e conforme ele havia sugerido às autoras Ivani Ribeiro e Solange Castro Neves, em que a ideia do ator seria para que fosse revelado que Adonay era um espírito. "Minha sugestão era que usássemos um chroma key no meu rosto... Quem era esse mascarado? Um espírito", explicou Moroni, mas a ideia não foi adiante.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)