‘A Viagem’: Vale dos Suicidas retratado na novela existe na vida real; entenda

Na novela “A Viagem” (1994), que foi reprisada no Vale a Pena Ver de Novo, da TV Globo, o "Vale dos Suicidas" é retratado como o lugar em que o personagem Alexandre (interpretado pelo ator Guilherme Fontes) fica vagando após a sua morte trágica. Mas será que esse espaço caracterizado como triste, melancólico e sofrido realmente existe? Na visão espírita, sim!

O que é o Vale dos Suicidas?

Para o pesquisador da Federação Espírita Brasileira, Samuel Magalhães, o "Vale dos Suicidas", também conhecido como umbral, é uma região preparada para a passagem do espírito que não evoluiu em suas ações como deveria ter feito durante a vida. Em alguns lugares é dito até que o umbral é o inferno, mas para os espíritas, é apenas uma transição onde o espírito tem a oportunidade de evoluir e alcançar outros níveis depois da morte.

VEJA MAIS

Novela “A Viagem”

Especificamente na novela, a autora Ivani Ribeiro também fez com que os personagens Diná (Cristiane Torloni) e Otávio (Antônio Fagundes) fossem encaminhados para outro plano espiritual cheio de luz. Para isso, ela consultou Chico Xavier para conhecer mais sobre a crença, até descobrir que o umbral é o lugar onde, o médico sanitarista e um dos principais espíritos comunicadores de Chico, André Luiz, foi parar após a morte.

História do umbral

A história do umbral foi revelada em um livro de Chico Xavier que diz que André Luiz esteve lá por 8 anos em razão de ter sido um suicida em sua vida terrena, atitude que o levou à morte precocemente. Durante o período em que ficou no umbral, André esteve acompanhado de espíritos com vibrações inferiores que o acompanhavam e o atormentavam diretamente.

Então, foi pensando nesse cenário e atendendo às recomendações de Chico Xavier, que a autora da novela decidiu escrever uma história inédita e não somente uma readaptação de enredos espíritas que já existiam. Como resultado, a novela "A Viagem" é relembrada até os dias atuais por suas tramas envolventes e narrativa própria que fez bastante sucesso em 1994 e fazem até os dias de hoje.

(Victoria Rodrigues, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Luciana Carvalho, editora web em OLiberal.com)