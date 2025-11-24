Capa Jornal Amazônia
Atleta de vôlei é baleada em assalto no Rio: 'Projétil entrou pelas minhas costas'

De acordo com a atleta, o tiro entrou pelas costas, mas não atingiu nenhum órgão ou coluna

Estadão Conteúdo

Uma atleta de vôlei do Tijuca, time da Superliga Feminina de Vôlei, foi baleada na noite deste domingo, 23, em uma tentativa de assalto na Rua Conde de Bonfim, na Tijuca, na zona norte do Rio.

Júlia Rocha Marques de Azevedo, de 28 anos, estava com os pais no carro quando foram abordados pelos bandidos em uma das ruas mais movimentada do bairro. O Tijuca Tênis Clube, onde o time treina, fica localizado na mesma rua.

Policiais militares do 6º BPM (Tijuca) foram acionados para a ocorrência. O caso é investigado pela 19ª DP (Tijuca) como tentativa de assalto. De acordo com a atleta, o tiro entrou pelas costas, mas não atingiu nenhum órgão ou coluna.

"Ontem à noite eu nasci de novo! Voltando para casa, eu vivi algo que nunca imaginei passar: fui baleada. Antes de tudo, quero tranquilizar todo mundo, eu estou bem. O projétil entrou pelas minhas costas, mas, graças a Deus, não atingiu minha medula, passou a 1mm da minha coluna e não perfurou nenhum órgão, passando a menos de 1cm da minha bexiga, mas saiu sem causar danos maiores. Por muito pouco, minha história poderia ter sido outra… eu literalmente nasci de novo", escreveu Julia nas redes sociais.

Julia foi atendida e levada ao Hospital Souza Aguiar, no Centro do Rio. Ela foi atendida e já se recupera em casa.

"É impossível não sentir uma tristeza profunda pela violência em que estamos vivendo. Não dá para normalizar e muito menos para proteger quem escolhe fazer o mal. Queria agradecer os policiais do 6° batalhão por terem prestado toda a ajuda para minha família e a equipe do Hospital Souza Aguiar que me atendeu maravilhosamente bem", escreveu.

