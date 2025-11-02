Jovem é morta após ser baleada na cabeça em assalto em Sapopemba

Uma jovem de 20 anos morreu após ser baleada na cabeça durante um assalto na noite de ontem, 1º, na Rua Pacoeira, no bairro Sapopemba, na zona leste de São Paulo. O crime ocorreu por volta das 20h. Segundo informações do boletim de ocorrência, Beatriz Sorrilha Munhos estava com o pai e o namorado quando dois assaltantes em uma moto sem placa anunciaram o roubo. As vítimas estavam no local para encontrar o comprador de um drone que haviam vendido.

Durante a ação, a jovem usou um spray de pimenta contra os suspeitos. Um deles reagiu e atirou. A vítima foi socorrida no Hospital Estadual de Sapopemba, mas não resistiu aos ferimentos.

O pai de Beatriz, Lucas Munhoz, utilizou as redes sociais para comunicar a morte da filha. Na postagem, ele fez um desabafo emocionado: "Ai, que crueldade que fizeram com a minha pequena. Vocês sabem como que ela era. É uma pessoa do bem. Ela me ajudava demais, demais. A gente foi vítima de um assalto. A gente entregou tudo. Mesmo assim eles deram um tiro na cabeça dela", disse Lucas, que é piloto profissional de drones.

Ainda na postagem, o pai da vítima fez um apelo às autoridades públicas: "Isso não pode acontecer com outros pais, pessoas. Outros pais não podem sofrer o que eu estou sofrendo. Essa bandidagem, tráfico, essas coisas todas, de bandido de arma tem que acabar. Eu imploro para o governo acabar com isso. Pelo amor de Deus".

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, os assaltantes fugiram após o crime e deixaram para trás uma bolsa térmica semelhante à usada por entregadores. Uma moto com as mesmas características da que foi utilizada na ação foi localizada por policiais militares e apreendida para perícia.

O caso foi registrado como roubo e roubo seguido de morte (latrocínio) no 69º Distrito Policial (Teotônio Vilela).