Jovem baleada na cabeça ao lado do pai e do namorado em SP será sepultada nesta segunda, 3

Beatriz Munhoz, de 20 anos, morreu baleada na cabeça após reagir a uma tentativa de assalto na noite de sábado, 1°, na zona leste de São Paulo. Ela estava ao lado do pai e do namorado quando foi atingida. A polícia investiga se o crime tem relação com a venda de um drone.

O velório e sepultamento ocorrem nesta segunda-feira, 3, no Cemitério Consolação, em Sorocaba, no interior de São Paulo. A jovem estava na capital paulista para acompanhar o pai e do namorado durante a entrega de um drone a um comprador. O pai dela mantém um canal no YouTube dedicado a vídeos de seus voos com o equipamento.

O namorado de Beatriz, Leonardo Jesus da Silva, disse à TV TEM, da Rede Globo, que havia anunciado nas redes sociais a venda de um drone por R$ 27 mil. Segundo Leonardo, os criminosos abordaram ele e o sogro enquanto os dois esperavam em frente ao endereço do suposto comprador. Durante a ação, a jovem usou um spray de pimenta contra os suspeitos. Um deles reagiu e atirou. A vítima foi socorrida no Hospital Estadual de Sapopemba, mas não resistiu aos ferimentos.

'Que crueldade', desabafa pai da jovem

O pai de Beatriz, Lucas Munhoz, utilizou as redes sociais para comunicar a morte da filha. "Ai, que crueldade que fizeram com a minha pequena. Vocês sabem como que ela era. É uma pessoa do bem. Ela me ajudava demais, demais. A gente foi vítima de um assalto. A gente entregou tudo. Mesmo assim eles deram um tiro na cabeça dela", disse Lucas, que é piloto profissional de drones.

Ainda na postagem, o pai da vítima fez um apelo às autoridades públicas. "Isso não pode acontecer com outros pais, pessoas. Outros pais não podem sofrer o que eu estou sofrendo. Essa bandidagem, tráfico, essas coisas todas, de bandido de arma tem que acabar. Eu imploro para o governo acabar com isso. Pelo amor de Deus".