Aos 63 anos, criadora de conteúdo adulto fratura o pé após realizar pedido de assinante

A criadora de conteúdo adulto Ivy Mena, de 63 anos, causou curiosidade em seus seguidores ao informar que fraturou o pé após realizar um pedido inusitado de um assinante em uma plataforma online. A influenciadora que foi eleita recentemente como a criadora de conteúdo 60+ mais bonita do mundo pela Playboy, tentou gravar um vídeo pulando de salto e acabou tendo um acidente doméstico.

"Era um pedido diferente, para gravar um vídeo pulando de salto. Eu achei que dava conta, porque faço tudo sozinha, mas perdi o equilíbrio durante a gravação e terminei com o pé fraturado. Eu estava sozinha em casa, gravando como sempre faço. No meio do vídeo, acabei caindo e senti na hora que tinha algo errado", relatou Ivy Mena.

Recuperação de Ivy Mena

Após o acidente, a criadora de conteúdo adulto revelou que precisou ficar alguns dias sem produzir conteúdos para as plataformas, e depois reduziu o ritmo das criações para poder adaptar os formatos de vídeos. "Fiquei alguns dias sem conseguir apoiar o pé direito. Como sou eu quem grava, edita e produz tudo, isso impacta diretamente no meu trabalho", contou Ivy.

"Eu continuo criando conteúdo, continuo ativa, mas aprendi que nem tudo precisa ser feito no impulso. Às vezes, dizer não também faz parte do cuidado com a minha própria saúde", complementou a criadora de conteúdo adulto, que construiu carreira como advogada antes de ganhar projeção nas redes sociais e em plataformas +18.

Segundo Ivy, o acidente serviu de lição para que ela não aceite mais qualquer pedido de assinantes pela internet, mas que reflita sobre eles com relação a sua autonomia e cautela. "Hoje eu penso duas vezes antes de aceitar alguns pedidos. Não é sobre deixar de agradar, mas sobre entender meus limites e me preservar", concluiu Ivy Mena.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)