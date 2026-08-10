Andressa Urach anuncia que será avó aos 38 anos: 'Nunca imaginei que chegaria tão rápido'

A influenciadora digital e criadora de conteúdo adulto Andressa Urach, de 38 anos, recebeu a notícia de que será avó pela primeira vez. Em uma publicação no Instagram, a nora Maya Braga, de 20 anos, e o seu filho Arthur Urach, apareceram junto com a influencer em uma sequência de fotos para anunciar a gravidez de quatro meses aos seus seguidores, segurando um teste e uma roupinha de bebê.

Para Andressa, ouvir a notícia da gravidez foi algo muito especial e que envolveu vários sentimentos, já que ela sempre teve o desejo de ter um terceiro filho e não esperava ser avó tão cedo. "Eu fiquei emocionada. Foi uma mistura de surpresa com felicidade. Quando caiu a ficha de que meu filho vai ser pai e eu vou ser avó pela primeira vez, foi muito especial", disse a criadora de conteúdo Andressa Urach em um vídeo.

"Eu sempre quis ter um terceiro filho e pensei muitas vezes em viver a maternidade novamente. Agora vou experimentar uma nova fase de outra maneira. Meu filho vai ser pai e eu vou ser avó. Nunca imaginei que esse momento chegaria tão rápido, mas estou muito feliz", complementou.

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O primeiro neto de Andressa Urach se chamará Natan

Na publicação, Maya, a nora de Andressa Urach, aproveitou o momento da revelação para anunciar o nome e o sexo do bebê, um menino que será chamado de Natan. "Nosso maior sonho de vida realizado! Meu Natan está a caminho!!!", escreveu na legenda.

Por fim, a mãe do bebê ressaltou que a chegada da criança simboliza uma grande mudança na vida do casal e da família. "Estou de quatro meses e nós estamos muito felizes. É o nosso primeiro bebê e uma mudança enorme na nossa vida. Queríamos produzir o vídeo de uma forma que fosse divertida e especial, e mostrar a reação dela deixou esse momento ainda mais marcante para nós", finalizou Maya Braga.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, editora web em O Liberal)