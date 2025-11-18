Andou muito na COP 30? Veja como usar apps para contar passos e monitorar seu dia na conferência
Com longas distâncias na Blue Zone e deslocamentos constantes entre pavilhões, os aplicativos de contador de passos ajudam participantes a medir atividade física
O público que circula pela COP 30 percebe rapidamente que caminhar faz parte da rotina intensa da conferência. Com a Blue Zone distribuída por uma área extensa e diversos espaços distantes entre si, participantes acabam não somente sentindo dores nas pernas, mas também acumulando milhares de passos todos os dias.
A COP 30 reúne chefes de Estado, especialistas, negociadores e milhares de visitantes em uma estrutura ampla. A chamada Blue Zone, área oficial de negociações e eventos credenciados, concentra dezenas de pavilhões temáticos, salas de reuniões, auditórios e áreas de imprensa.
Para quem quer transformar esse deslocamento em informação útil , como distância percorrida, calorias gastas e metas diárias, aplicativos de contagem de passos se tornam aliados indispensáveis. Pensando nisso, o OLiberal.com selecionou alguns para te auxiliar; confira abaixo.
Por que os trajetos são tão longos na COP?
A Conferência das Partes costuma reunir chefes de Estado, delegações de países, ONGs, empresas, imprensa, cientistas e organismos internacionais. Para comportar tanta gente, é necessário montar um complexo grande, com diversos prédios e pavilhões. Os trajetos são longos porque a COP é uma conferência massiva, com exigências de segurança internacional, logística complexa e muitos pavilhões distribuídos em uma área bastante vasta.
A locomoção dentro dessa zona pode exigir caminhadas diárias superiores a 6, 8 ou até 10 quilômetros. Os trajetos entre pavilhões podem levar de 10 a 25 minutos, o suficiente para transformar o evento em um verdadeiro “treino de caminhada”.
Quais apps podem contar seus passos na COP 30?
Os aplicativos a seguir funcionam diretamente no celular, sem necessidade de smartwatch. Eles utilizam sensores de movimento e, em alguns casos, GPS, ajustando automaticamente os passos ao seu ritmo.
1. Google Fit
O mais completo e integrado para usuários Android. Registra passos, distância e calorias e calcula “Pontos Cardio”, incentivando atividades de maior intensidade.Além disso:
- Sincroniza com diversos outros apps e wearables.
- Interface simples, ideal para uso durante eventos movimentados.
É gratuito e disponível para sistemas Android e IOS.
2. Fitbit (app)
Mesmo sem a clássica pulseira Fitbit, o aplicativo funciona como contador de passos. Mede passos pelo acelerômetro do celular e mostra calorias, distância e tempo ativo. Também:
- Permite registrar refeições, hidratação e exercícios.
- Oferece desafios e metas de motivação ( bons para quem quer manter ritmo durante os dias de conferência).
Gratuito, mas com opções de conteúdo pago e disponível para sistemas Android e IOS.
VEJA MAIS
3. Pacer
Um dos apps mais populares entre caminhantes e adeptos de corridas. Funciona em segundo plano e faz rastreamento de passos e rotas com GPS. Também:
- Traz programas de exercícios guiados.
- Permite grupos e desafios, podendo ser útil para equipes que participam da COP juntas.
Gratuito, mas com opções de conteúdo pago e disponível para sistemas Android e IOS.
4. Pedômetro – Contador de passos / Contador de Calorias
Ideal para quem busca simplicidade e foco total na caminhada. Tem interface direta, com poucos botões. O aplicativo ainda oferece:
- Relatórios diários, semanais e mensais.
- Ajuste de sensibilidade para maior precisão, muito útil em locais movimentados como a Blue Zone.
Gratuito, mas com opções de conteúdo pago e disponível para sistemas Android e IOS.
5. Pedômetro – Contador de Passos e Calorias Grátis
Uma alternativa leve que roda constantemente no celular. O aplicativo monitora passos ao longo do dia sem gastar muita bateria e traz metas diárias e gráficos de progresso. Assim como:
- Integra com o Google Fit.
- Bom para quem quer acompanhar evolução ao longo dos vários dias da COP.
Gratuito, mas com opções de conteúdo pago e disponível para sistemas Android e IOS.
Para quem passa horas circulando entre painéis, debates e reuniões, acompanhar os passos se torna uma ferramenta prática, simples e extremamente útil.
Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com.
Palavras-chave
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA