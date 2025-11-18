Andou muito na COP 30? Veja como usar apps para contar passos e monitorar seu dia na conferência

O público que circula pela COP 30 percebe rapidamente que caminhar faz parte da rotina intensa da conferência. Com a Blue Zone distribuída por uma área extensa e diversos espaços distantes entre si, participantes acabam não somente sentindo dores nas pernas, mas também acumulando milhares de passos todos os dias.

A COP 30 reúne chefes de Estado, especialistas, negociadores e milhares de visitantes em uma estrutura ampla. A chamada Blue Zone, área oficial de negociações e eventos credenciados, concentra dezenas de pavilhões temáticos, salas de reuniões, auditórios e áreas de imprensa.

Para quem quer transformar esse deslocamento em informação útil , como distância percorrida, calorias gastas e metas diárias, aplicativos de contagem de passos se tornam aliados indispensáveis. Pensando nisso, o OLiberal.com selecionou alguns para te auxiliar; confira abaixo.

Por que os trajetos são tão longos na COP?

A Conferência das Partes costuma reunir chefes de Estado, delegações de países, ONGs, empresas, imprensa, cientistas e organismos internacionais. Para comportar tanta gente, é necessário montar um complexo grande, com diversos prédios e pavilhões. Os trajetos são longos porque a COP é uma conferência massiva, com exigências de segurança internacional, logística complexa e muitos pavilhões distribuídos em uma área bastante vasta.

A locomoção dentro dessa zona pode exigir caminhadas diárias superiores a 6, 8 ou até 10 quilômetros. Os trajetos entre pavilhões podem levar de 10 a 25 minutos, o suficiente para transformar o evento em um verdadeiro “treino de caminhada”.

Quais apps podem contar seus passos na COP 30?

Os aplicativos a seguir funcionam diretamente no celular, sem necessidade de smartwatch. Eles utilizam sensores de movimento e, em alguns casos, GPS, ajustando automaticamente os passos ao seu ritmo.

1. Google Fit

O mais completo e integrado para usuários Android. Registra passos, distância e calorias e calcula “Pontos Cardio”, incentivando atividades de maior intensidade.Além disso:

Sincroniza com diversos outros apps e wearables.

Interface simples, ideal para uso durante eventos movimentados.

É gratuito e disponível para sistemas Android e IOS.

2. Fitbit (app)

Mesmo sem a clássica pulseira Fitbit, o aplicativo funciona como contador de passos. Mede passos pelo acelerômetro do celular e mostra calorias, distância e tempo ativo. Também:

Permite registrar refeições, hidratação e exercícios.

Oferece desafios e metas de motivação ( bons para quem quer manter ritmo durante os dias de conferência).

Gratuito, mas com opções de conteúdo pago e disponível para sistemas Android e IOS.

3. Pacer

Um dos apps mais populares entre caminhantes e adeptos de corridas. Funciona em segundo plano e faz rastreamento de passos e rotas com GPS. Também:

Traz programas de exercícios guiados.

Permite grupos e desafios, podendo ser útil para equipes que participam da COP juntas.

Gratuito, mas com opções de conteúdo pago e disponível para sistemas Android e IOS.

4. Pedômetro – Contador de passos / Contador de Calorias

Ideal para quem busca simplicidade e foco total na caminhada. Tem interface direta, com poucos botões. O aplicativo ainda oferece:

Relatórios diários, semanais e mensais.

Ajuste de sensibilidade para maior precisão, muito útil em locais movimentados como a Blue Zone.

Gratuito, mas com opções de conteúdo pago e disponível para sistemas Android e IOS.

5. Pedômetro – Contador de Passos e Calorias Grátis

Uma alternativa leve que roda constantemente no celular. O aplicativo monitora passos ao longo do dia sem gastar muita bateria e traz metas diárias e gráficos de progresso. Assim como:

Integra com o Google Fit.

Bom para quem quer acompanhar evolução ao longo dos vários dias da COP.

Gratuito, mas com opções de conteúdo pago e disponível para sistemas Android e IOS.

Para quem passa horas circulando entre painéis, debates e reuniões, acompanhar os passos se torna uma ferramenta prática, simples e extremamente útil.

