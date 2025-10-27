Capa Jornal Amazônia
Conheça a atividade física que queima muitas calorias e ainda previne a osteoporose

Prática ajuda no emagrecimento, melhora a postura, fortalece o corpo e traz bem-estar físico e mental

Hannah Franco
fonte

Atividade física ajuda a queimar calorias e prevenir a osteoporose; saiba qual é (Freepik)

Uma atividade física tem chamado atenção por reunir benefícios que vão muito além da estética. Além de ajudar a queimar calorias e fortalecer os ossos, ela também previne a osteoporose e contribui para o equilíbrio entre corpo e mente. Quando praticada regularmente e associada a hábitos saudáveis, a modalidade pode ser uma grande aliada para quem busca mais qualidade de vida.

O método em questão é o pilates, uma prática que trabalha força, flexibilidade e consciência corporal. Com exercícios que alongam e tonificam os músculos, o pilates ajuda a melhorar a postura, aliviar dores e fortalecer as articulações. De acordo com especialistas, uma hora de aula pode queimar até 300 calorias, dependendo da intensidade do treino e do condicionamento físico de cada pessoa.

Apesar dos benefícios, profissionais da área lembram que o pilates não substitui outros hábitos saudáveis. Uma alimentação equilibrada e um bom descanso são fundamentais para potencializar os resultados. Antes de iniciar, recomenda-se o aval médico e uma avaliação física para que o treino seja adaptado ao perfil do praticante.

Reconhecido por promover o equilíbrio entre corpo e mente, o pilates é uma das atividades mais completas disponíveis atualmente. Veja alguns dos principais benefícios da prática:

1. Melhora a concentração e a respiração

A técnica trabalha o controle da respiração, o que melhora a oxigenação do organismo e favorece o desempenho do cérebro e dos pulmões. A prática também estimula o foco e ajuda a reduzir o estresse.

2. Reduz dores no corpo

Por combinar alongamento e fortalecimento, o pilates auxilia na recuperação de lesões musculares e na prevenção de dores crônicas. É especialmente recomendado para quem sofre com dores nas costas, ombros e articulações.

3. Fortalece os músculos e aumenta a flexibilidade

Os movimentos do pilates ampliam a resistência muscular e a mobilidade das articulações, melhorando a flexibilidade e a postura.

4. Previne a osteoporose

A prática estimula a formação de novas células ósseas e melhora a densidade mineral dos ossos, ajudando a prevenir a osteoporose e, em alguns casos, a auxiliar no tratamento da doença.

5. Corrige a postura e melhora a coordenação motora

O fortalecimento da musculatura abdominal e lombar contribui para corrigir desvios posturais e aumentar a consciência corporal, resultando em equilíbrio e melhor alinhamento da coluna.

