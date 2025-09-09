Capa Jornal Amazônia
Tomar creatina engorda? Entenda o que diz a ciência sobre o suplemento

Suplemento popular entre praticantes de atividade física, a creatina gera dúvidas sobre o aumento de peso na balança

Hannah Franco
fonte

Tomar creatina faz subir na balança? Entenda por que isso acontece (Foto: Freepik)

A creatina é um dos suplementos mais utilizados por quem pratica exercícios físicos, especialmente musculação. Ela é conhecida por melhorar o desempenho em treinos de alta intensidade e ajudar no ganho de massa muscular. No entanto, muitas pessoas ainda têm dúvidas: tomar creatina engorda?

A resposta é não, pelo menos não da forma como muitos pensam. A creatina não contém calorias e não provoca aumento de gordura corporal. O que pode acontecer, principalmente nas primeiras semanas de uso, é um aumento de peso na balança. Esse efeito está relacionado à retenção de água dentro das células musculares, e não ao acúmulo de gordura.

Por que a creatina aumenta o peso?

Ao ser absorvida pelo corpo, a creatina é armazenada nos músculos junto com moléculas de água. Isso provoca uma hidratação celular, que pode gerar um ganho de 1 a 2 quilos logo nas primeiras semanas de suplementação.

Esse aumento é considerado normal e saudável, pois está relacionado à melhora da recuperação muscular, ao crescimento da massa magra e ao melhor desempenho físico.

A creatina engorda?

Não. De acordo com estudos realizados com o suplemento, a creatina não causa ganho de gordura. O aumento de peso inicial ocorre devido à retenção hídrica dentro do músculo — e não entre os tecidos, como acontece no inchaço causado por má alimentação, sedentarismo ou alterações hormonais.

Pelo contrário, quando combinada com treinos regulares e uma alimentação equilibrada, a creatina pode ser uma aliada no emagrecimento com qualidade, pois contribui para o desenvolvimento da massa muscular e melhora do metabolismo.

Outros benefícios da creatina

Além de ajudar na força, potência e recuperação muscular, a creatina também vem sendo estudada por seus efeitos positivos na saúde cerebral e na prevenção da sarcopenia, que é a perda de massa muscular comum com o envelhecimento.

Pesquisas apontam que o suplemento pode ter um papel importante na proteção do cérebro e no desempenho cognitivo, embora essas áreas ainda exijam mais estudos.

O que é a creatina?

A creatina é uma substância formada por três aminoácidos: glicina, arginina e metionina. Ela é produzida naturalmente pelo organismo e também é encontrada em alimentos como carnes vermelhas e peixes. No entanto, a quantidade presente na alimentação costuma ser insuficiente para quem busca melhores resultados no treino, por isso a suplementação é comum.

Diversos estudos indicam que a creatina é segura para a maioria das pessoas. Ainda assim, é recomendado buscar orientação de um nutricionista ou médico, principalmente em casos de doenças renais ou uso contínuo de medicamentos.

