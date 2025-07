Creatina pode causar queda de cabelo? Veja o que dizem os estudos sobre o suplemento

A creatina é um dos suplementos mais consumidos no universo fitness, sendo amplamente utilizada por quem busca ganho de massa muscular, força e melhora no desempenho físico. No entanto, uma questão ainda desperta polêmica entre praticantes de atividade física: o uso de creatina pode provocar queda de cabelo?

De acordo com estudos científicos disponíveis até o momento, não há evidências que comprovem que o suplemento cause perda capilar. A associação surgiu após um único estudo, realizado em 2009 com jogadores de rugby, que observou um aumento no nível de DHT (di-hidrotestosterona), um hormônio relacionado à calvície genética. No entanto, o estudo não avaliou diretamente a queda de cabelo, teve um número reduzido de participantes e seus resultados não foram confirmados em pesquisas posteriores.

Outros estudos mais recentes, como um que acompanhou 45 homens saudáveis por um período de suplementação, não encontraram diferenças hormonais significativas entre os que usaram creatina e os que receberam placebo. Isso enfraquece ainda mais a teoria de que o suplemento leve à queda de cabelo.

Além disso, o uso excessivo da creatina, como foi feito no estudo de 2009, pode ter influenciado nos resultados. A dosagem recomendada (de 3 a 5 gramas por dia) é considerada segura e não há comprovações de que cause alterações hormonais relevantes a ponto de provocar queda capilar.

O que pode, de fato, causar queda de cabelo?

É normal perder entre 50 e 150 fios de cabelo por dia. Porém, quando a queda é acentuada, pode estar relacionada a outros fatores, como:

Deficiência de nutrientes como ferro, vitamina D, zinco e vitaminas do complexo B;

Distúrbios hormonais, como hipotireoidismo ou hipertireoidismo;

Estresse excessivo ou prolongado;

Uso frequente de produtos químicos agressivos;

Predisposição genética à calvície (alopecia androgenética).

Muitas pessoas também relatam queda de cabelo ao iniciar a suplementação de creatina, mas isso pode estar relacionado a mudanças na alimentação, especialmente quando acompanhadas de dietas restritivas para perda de peso. A redução calórica severa pode levar o corpo a economizar energia, afetando o ciclo de crescimento capilar.

Efeitos colaterais da creatina

Apesar de ser segura para a maioria das pessoas, a creatina pode causar alguns efeitos colaterais, especialmente quando utilizada de forma inadequada. Os mais comuns são:

Retenção de líquidos dentro das células, podendo levar ao aumento de peso;

Desconforto gastrointestinal, principalmente quando tomada em doses elevadas;

Câimbras e desidratação, se a ingestão de água não for suficiente;

Aumento da creatinina nos exames de sangue, o que pode confundir a avaliação da função renal;

Elevação da pressão arterial, em casos raros.

Quem deve evitar a creatina?

A suplementação não é indicada para pessoas com doenças renais ou hepáticas pré-existentes, hipertensão não controlada, ou que utilizam medicamentos como diuréticos e anti-inflamatórios não esteroides (AINEs). Gestantes e lactantes também devem evitar o uso, por falta de estudos suficientes sobre a segurança nesses casos.