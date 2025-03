Usando cadeira de rodas, Roque, ex-assistente de Silvio Santos, fala sobre seu estado de saúde

Longe das redes sociais e da televisão há um tempo, Gonçalo Roque, de 87 anos, reapareceu para atualizar seu estado de saúde. O ex-assistente de Silvio Santos e diretor de caravanas do SBT passou por um quadro de insuficiência pulmonar após uma sequência de doenças.

Roque ex-funcionário da emissora apareceu ao lado da mulher, Janilda Nogueira, em uma cadeira de rodas e falou sobre sua situação: "Eu com a minha assistência técnica de enfermagem só pra dizer que estou bem". Ele ainda aproveitou para agradecer às filhas de Silvio Santos. "Obrigado, Patricia Abravanel, Rebeca Abravanel e Daniela Beyrut".

VEJA MAIS

Em abril de 2024, Roque foi diagnosticado com um meningioma benigno, um tumor na parte frontal do cérebro. O tumor foi tratado sem cirurgia, mas acabou desmaiando e tendo um sangramento intracraniano no mês seguinte. No final do ano passado, o ex-funcionário de Silvio foi para UTI tratar uma insuficiência pulmonar.