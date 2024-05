Diretor de auditório do SBT, Roque, permanece hospitalizado após sangramento intracraniano

O famoso diretor de auditório do SBT, Gonçalo Roque, popularmente conhecido como Roque, segue hospitalizado em São Paulo após sofrer um sangramento intracraniano durante um almoço em família no sábado (18). Com 87 anos. Roque está internado em estado estável, conforme informou a assessoria de imprensa da emissora nesta segunda-feira (20).

O incidente ocorreu durante um encontro familiar na capital paulista, quando Roque apresentou sintomas preocupantes e foi prontamente levado pela sua esposa, Janilda Nogueira, ao Hospital Santa Elisa, em Jundiaí, interior de São Paulo, onde permanece sob cuidados médicos desde então.

Segundo relatos da equipe médica. Roque está estável e passando por exames detalhados para avaliar sua condição, após ser identificado um pequeno sangramento na região frontal do crânio. Sua esposa, Janilda, comunicou que ele passou bem durante a noite de domingo (19).

Esta não é a primeira vez que Roque enfrenta problemas de saúde relacionados à região da cabeça. Em 2017, ele precisou implantar uma válvula para tratamento de hidrocefalia, sendo monitorado após o ocorrido.

Roque é uma figura icônica da televisão brasileira, com mais de 50 anos de carreira como animador de auditório, principalmente nos programas apresentados por Silvio Santos. Aos 87 anos, ele reduziu sua rotina na emissora, mas continua vinculado ao SBT.