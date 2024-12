Touca para usar em corrida de moto por aplicativo: veja os tipos e qual a mais segura

O uso de corridas de moto em aplicativos se populariza cada vez mais por ser uma opção rápida e econômica. O capacete utilizado pelos passageiros, compartilhado ao longo do dia, têm despertado debates sobre a higiene. Neste caso, uma medida que pode diminuir a preocupação e reduzir a transmissão de fungos, bactérias ou parasitas, é a utilização de toucas, que podem ser encontradas em vários tipos.

De acordo com a tricologista Vanessa Rodrigues, estes objetos podem ser encontrados nas opções descartável em material TNT, com tecido antimicrobiano ou com nano partículas de prata e cobre. A profissional orienta que o primeiro modelo é recomendado para quem usa este meio de transporte ocasionalmente. Já os outros formatos, que possuem um custo mais alto, se tornam a opção mais segura para os passageiros que costumam solicitar muitas corridas com motos.

"Quem usa todo dia são indicadas as reutilizáveis, as laváveis, que podem ser de cetim. Hoje em dia já tem um tecido antimicrobiano e já existe um modelo com nanopartícular de prata e cobre que essas oferecem uma máxima proteção contra esses microrganismos."

Qual a frequência ideal de lavagem ou substituição?

De acordo com a especialista, o ideal é lavar o item sempre após o uso. A utilização de sabão neutro e água quente ou usar materiais como loções desinfetantes são algumas das opções para fazer a higienização correta da touca. "O certo é ter mais de uma para ir trocando. Outra dica que eu dou é ter um 'saquinho' descartável na sua bolsa ou mochila e para colocar a touca usada dentro e por para lavar ao chegar em casa", orienta.

O que os motoristas podem fazer para garantir a higiene dos capacetes?

Vanessa aponta que o principal é a higienização frequente do capacete, que pode ser feita com sprays antimicrobianos, encontrados atualmente em várias marcas. "Ou oferecer 'touquinhas' descartáveis. Os passageiros também podem já andar com a sua touca ou usar esses sprays. Cada vez que for usar oo capacete, espirrar e colocar a sua touca que já diminui bastante o risco de infecções", diz.