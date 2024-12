Saiba quais são os riscos de compartilhar capacetes em corridas de aplicativo

O serviço de corridas por aplicativo ganhou mais popularidade com a chegada das motocicletas nas plataformas. São cerca de 800 mil motociclistas parceiros ao redor do Brasil. Com apenas um capacete utilizado por vários passageiros ao dia, os usuários destes transportes devem ficar atentos às condições de higiene do item de proteção.

VEJA MAIS

[[(standard.Article) VÍDEO: Passageiro denuncia racismo em corrida de aplicativo, em Belém]]

[[(standard.Article) VÍDEO: Passageiro denuncia racismo em corrida de aplicativo, em Belém]]

Segundo a tricologista Vanessa Rodrigues, a falta de higiene em capacetes pode causar doenças na pele, couro cabeludo e, até mesmo, na barba. A especialista diz que falta de limpeza no item de proteção pode acarretar em infecções causadas por bactérias, fungos e parasitas, como o piolho.

Tricologista Vanessa Rodrigues (Foto/Gerlinton Eduardo)

"Você pode ser infectado com piolho usando capacete mal higienizado, assim como as foliculites, as dermatites de contato. Tem as infecções fúngicas e bacterianas, como a tinha capilar, que acomete o folículo piloso provocando até a queda do cabelo pela inflamação no couro cabeludo", explica a profissional.

Além dos problemas listados acima pela tricologista, há ainda os impetigos, pitiríase, sarna e as dermatites irritativas, que provém de bactérias localizadas no capacete por meio do resíduo do suor acumulado no fundo do item.

Estas bactérias conseguem se proliferar mais em ambientes quentes e úmidos, que fornecem as condições ideais para o crescimento e reprodução. Portanto, o acúmulo destes organismos ode causar irritação na pele, coceira, descamação, vermelhidão tanto na barba, quanto no couro cabeludom e na pele.

Qual o tratamento recomendado em casos de infecção?

Se forem infecções de pele, o mais indicado, segundo a especialista, é procurar um dermatologista. Já no caso de infecções que acometem couro cabeludo e barba, o tricologista deve ser acionado. "Tanto o dermatologista quanto o tricologista vão avaliar qual a origem da infecção. Se é por bactéria, fungo ou parasita, para passar o tratamento mais adequado para aquele indivíduo", complementa.

Existe algum material que pode oferecer proteção contra esses microorganismos?

Existem capacetes fabricados com espuma antimicrobiana, o que pode ser uma opção de compra para o profissional que trabalha com estas corridas. Além disso, também existem opções destes itens de proteção com forro e tecido antimicrobianos.

"Os forros do capacete hoje em dia já são removíveis, então facilita essa higienização. Tem sprays antimicrobianos, que podem ser usados com frequência pra minimizar a proliferação, a infecção cruzada, e também as toucas, tanto reutilizáveis, quanto descartáveis, pra reduzir essa contaminação por contato direto", orienta Vanessa.