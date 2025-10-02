Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Tecnologia e Mercado chevron right

Produtora de cacau do Pará usa inteligência artificial do Google para acelerar negócios; conheça

Empresa paraense Cacauaré é destaque nacional em campanha do Google Workspace e mostra como pequenas empresas podem ganhar produtividade com IA

Gabrielle Borges

A produtora de cacau Cacauaré, localizada no município de Mocajuba, no nordeste do Pará, está ganhando destaque nacional ao integrar a nova campanha do Google Workspace chamada “5/10 - 5 regiões, 10 histórias”, que será lançada no dia 5 de outubro. A ação mostra como pequenas e médias empresas brasileiras estão utilizando ferramentas de inteligência artificial (IA) para aumentar a produtividade, organizar a rotina e tomar decisões com mais agilidade.

Fundada em 2020, a Cacauaré é uma empresa familiar comandada por quatro mulheres, mãe e três filhas, que vêm revolucionando a produção de cacau na Amazônia. Além de chocolates artesanais, a marca produz nibs, amêndoas, doces, geleias, xaropes e outros derivados do cacau regional.

IA do Google ajuda no dia a dia da empresa paraense

A empresa utiliza o Gemini, inteligência artificial integrada ao Gmail e ao Google Workspace, para automatizar tarefas administrativas, identificar oportunidades e gerar resumos de e-mails com ideias e possíveis parcerias. Essa automação tem permitido decisões mais rápidas e maior foco nas estratégias de crescimento do negócio.

image Produtora de cacau Cacauaré (Reprodução)

Cacauaré representa o Norte em campanha nacional

A Cacauaré é uma das 10 empresas escolhidas para representar as cinco regiões do Brasil na campanha do Google, que foi lançada para celebrar o Dia Nacional da Micro e Pequena Empresa, comemorado em 5 de outubro. A iniciativa será exibida em canais de televisão e também em plataformas digitais, com o objetivo de mostrar como a inteligência artificial pode transformar a realidade de pequenos negócios.

Como parte da programação, o Google Workspace promoverá um grande treinamento sobre o uso de IA para pequenas e médias empresas, no dia 6 de outubro, das 9h às 11h30. A capacitação será realizada simultaneamente em salas de cinema de todas as 27 capitais brasileiras e também será transmitida ao vivo pela internet.

Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, editora executiva de OLiberal.com.

.
