O Liberal chevron right Tecnologia e Mercado chevron right

Estudantes podem usar IA do Google gratuitamente por 12 meses; saiba como se inscrever

Plano gratuito dá acesso ao Gemini Pro com ferramentas avançadas de flashcards, quizzes, vídeos e até criação de textos com auxílio inteligente.

Hannah Franco
fonte

Google oferece IA avançada gratuita para estudantes brasileiros por 1 ano. (REUTERS/Chris Helgren)

O Google anunciou esta semana a liberação do acesso gratuito ao plano Google AI Pro para estudantes brasileiros com 18 anos ou mais, como parte de uma iniciativa voltada à educação. O benefício terá validade de 12 meses e faz parte de uma série de lançamentos que incluem novas funcionalidades no app Gemini, o assistente de inteligência artificial da empresa. A inscrição pode ser feita até o dia 6 de outubro de 2025.

A ação acontece no período de volta às aulas e visa estimular o uso de tecnologias de IA no apoio ao aprendizado. Entre os recursos disponíveis estão modo de Aprendizado Guiado, flash cards, quizzes inteligentes e até criação de vídeos a partir de texto ou imagem.

Entre os destaques das novidades apresentadas pelo Google, está o modo de Aprendizado Guiado, que busca aprofundar a compreensão dos conteúdos em vez de apenas fornecer respostas diretas. O recurso age como um tutor pessoal, oferecendo explicações detalhadas e adaptadas à necessidade do aluno.

Outros recursos lançados

Recursos Visuais: vídeos, imagens e gráficos para tornar o estudo mais interativo e dinâmico;

Quizzes 2.0: prática ilimitada com gráficos, tabelas, flashcards e guias de estudo;

Flash Cards: fichas automáticas a partir de textos para memorização rápida;

Guias de Estudo: organização automática de anotações e leituras em materiais revisados;

Co-Writing: ferramenta de apoio na escrita com sugestões de ideias e revisão de texto.

Essas funcionalidades estão disponíveis para todos os usuários do app Gemini, mesmo aqueles que não possuem assinatura do plano Pro.

O que o plano Google AI Pro oferece

Estudantes que se inscreverem para o acesso gratuito ao Google AI Pro terão direito a:

  • Gemini 2.5 Pro: versão mais avançada da IA, capaz de responder perguntas complexas, analisar imagens e auxiliar em tarefas escolares;
  • Veo3: ferramenta que gera vídeos de até 8 segundos a partir de textos ou imagens;
  • Deep Research: pesquisa aprofundada com base em informações de centenas de fontes confiáveis da web;
  • NotebookLM: plataforma de organização de ideias com resumos automáticos em áudio e vídeo;
  • 2 TB de armazenamento: espaço extra no Google Drive, Gmail e Google Fotos.

Como se inscrever

Para ter acesso ao plano gratuito, é necessário:

  • Ter 18 anos ou mais;
  • Residir no Brasil (ou em EUA, Japão, Indonésia ou Coreia);
  • Comprovar status de estudante;
  • Ter uma Conta Google pessoal;
  • Ter uma conta de pagamento ativa no Google Play com método de cobrança válido;
  • Realizar a assinatura do plano pelo aplicativo disponível na Google Play Store.

O benefício estará disponível até o dia 6 de outubro de 2025.

