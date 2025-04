Google anuncia novos recursos de geração de vídeo no Gemini e Whisk com Veo 2

O Google deu mais um passo na integração de inteligência artificial e criatividade digital. A partir da terça-feira (15/04), os usuários do plano Google One AI Premium já podem experimentar o Veo 2, o mais novo modelo de geração de vídeo da empresa. A novidade está disponível no Gemini Advanced e também no Whisky, plataforma experimental do Google Labs.

(Divulgação Google)

Com o Veo 2, é possível transformar descrições em vídeos de até oito segundos, com resolução de 720p e formato paisagem (16:9), entregues em MP4. A ferramenta foi projetada para dar vida a ideias a partir de comandos de texto simples, e já pode ser acessada no Brasil.

Como funciona no Gemini?

No Gemini Advanced, basta digitar um prompt descrevendo a cena desejada — pode ser uma narrativa curta, um conceito visual ou até uma sequência mais específica. Depois, é só selecionar o Veo 2 no menu de modelos disponíveis. O sistema se encarrega de transformar a descrição em um vídeo dinâmico, com controle refinado sobre estilo, composição e ritmo visual.

A proposta é permitir que criadores, profissionais ou entusiastas, consigam desenvolver conteúdos audiovisuais rapidamente, com qualidade e personalização.

E no Whisk?

Além do Gemini, o Veo 2 também foi integrado ao Whisk, uma ferramenta experimental do Google Labs voltada para criação visual com IA. Inicialmente focado na geração de imagens a partir de texto e imagens de referência, o Whisk agora ganha a opção Whisk Animate, que permite transformar essas criações estáticas em animações.

Usuários já podem testar essa funcionalidade por meio do site labs.google/whisk, criando vídeos animados a partir de suas próprias ideias e ilustrações.

Quem pode acessar?

Tanto o Gemini com o Veo 2 quanto o Whisk Animate estão disponíveis para quem assina o plano Google One AI Premium, que oferece acesso antecipado às ferramentas mais avançadas de inteligência artificial desenvolvidas pela empresa.

Com o lançamento, o Google se posiciona de forma ainda mais competitiva no campo da criação automatizada de conteúdo, disputando espaço com plataformas como OpenAI (com o Sora) e Runway.

Agora, quem quer experimentar vídeos gerados por IA com qualidade visual elevada já pode contar com uma alternativa do Google, acessível tanto para quem prefere descrever cenas diretamente quanto para quem gosta de trabalhar com imagens estáticas como ponto de partida.



Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com.