Nova febre do Gemini: veja passo a passo e os prompts para criar fotos realistas com IA

A inteligência artificial segue ganhando espaço no cotidiano, especialmente quando o assunto é criatividade e redes sociais. A nova sensação do momento é a função de geração de imagens do Gemini, a IA do Google, apelidada carinhosamente pelos usuários de Nano Banana. Com ela, é possível criar imagens hiper-realistas a partir de comandos de texto simples.

A ferramenta permite desde montagens nostálgicas com celebridades até recriações emocionantes de versões passadas de si mesmo. Tudo com realismo impressionante, direto do celular.

Polaroids com famosos: a trend que dominou a internet

Uma das tendências mais populares é criar uma foto no estilo Polaroid ao lado de uma celebridade. Com um bom comando de texto, a IA simula uma imagem analógica, com fundo neutro, poses espontâneas e iluminação semelhante à de um flash tradicional.

Prompt sugerido:

"Você é um fotógrafo especializado em retratos analógicos. Crie uma imagem com a estética de uma fotografia Polaroid (...)"

Miniaturas realistas no seu ambiente

Outra trend que está em alta é a criação de uma versão em miniatura de si mesmo (ou de outra pessoa), em estilo 3D, inserida em um cenário real, como uma mesa de trabalho ou sala de estar.

Prompt sugerido:

"Crie um boneco em miniatura, em escala 1/7 dos personagens da foto (...)"

Ensaios fotográficos simulados com IA

Quer uma foto com cara de estúdio sem sair de casa? Com o Nano Banana, isso também é possível. Usuários têm criado retratos corporativos ou descontraídos apenas descrevendo o estilo desejado.

Prompt sugerido:

"Retrato de estúdio ultra-realista de uma mulher, cabelo castanho solto, blazer azul-marinho (...)"

Restaure fotos antigas e reencontre seu eu do passado

Além das montagens criativas, a ferramenta também permite restaurar fotos antigas de álbuns de família, corrigindo cores e imperfeições. Outra opção que emocionou muitos usuários foi a imagem do "encontro com o eu do passado" — montagens que mostram a versão atual da pessoa abraçando sua versão criança.

Prompts sugeridos:

"Restaure a foto antiga, removendo arranhões e manchas (...)"

"Crie uma imagem com meu eu atual abraçando minha versão criança (...)"

Passo a passo para testar a trend no Gemini

Acesse o site gemini.google.com ou abra o aplicativo do Gemini no celular (Android ou iOS); Selecione a função de imagem; Faça upload de uma foto sua (opcional, dependendo do prompt); Digite o prompt desejado com os detalhes da imagem que quer gerar; Pronto! A IA entrega a imagem em poucos segundos.