‘Movie Gen’: Meta anuncia IA capaz de criar e editar vídeos realistas

A Meta, proprietária das redes sociais Facebook e Instagram, anunciou nesta sexta-feira (4) o Movie Gen, um novo modelo de inteligência artificial (IA) capaz de gerar vídeos e aúdios realistas a partir de simples comandos de texto.

De acordo com a Meta, a ferramenta é capaz de criar músicas de fundo e efeitos sonoros sincronizados com o conteúdo dos vídeos. Também foi revelado que a IA pode editar vídeos que já existem.

O anúncio foi feito por Mark Zuckerberg, dono da Meta, em seu perfil oficial do Instagram. Na rede social, ele compartilhou um vídeo gerado no Movie Gen em que aparece malhando as pernas em aparelhos e lugares inusitados.

Na legenda, Zuckerberg escreveu: “Todo dia é dia de perna com o novo modelo da Meta Movie Gen”.

Confira o vídeo:

Em artigo explicando sobre a ferramenta, a Meta informou que o Movie Gen será incorporado aos seus serviços em 2025. “A ideia é que ele seja usado para criar vídeos personalizados para o Reels ou conversas no WhatsApp, por exemplo”, declarou.

Como funciona a IA de vídeos Movie Gen?

A ferramenta é um conjunto de modelos capazes de criar diferentes tipos de mídias a partir de comandos de texto. Os vídeos criados pelo Movie Gen podem ter até 16 segundos de duração, enquanto o áudio pode ter até 45 segundos. O software pode simular movimentos reais de câmera e dos objetos, além de reproduzir com precisão a interações entre os elementos da imagem. A plataforma também consegue inserir áudios no vídeo criado, como músicas e sons que condizem com o ambiente, como o barulho de chuva ou de um carro em movimento.

Amostras das criações do Movie Gen fornecidas pela Meta mostram vídeos de animais nadando e surfando, bem como vídeos usando fotos reais de pessoas para retratá-las realizando ações como pintar em uma tela.

A ferramenta deve competir com modelos de IA como o Sora, criado pela OpenAI, dona do ChatGPT.

(*Beatriz Rodrigues, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)