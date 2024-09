Carro com inteligência artificial? Volkswagen e Google criam assistente automotivo

A revolução da inteligência artificial chegou aos carros! A Volkswagen e o Google anunciaram uma parceria inédita para o desenvolvimento de um assistente de IA voltado para motoristas, que será integrado a um aplicativo para smartphones. A novidade, divulgada pela Reuters, promete revolucionar a experiência dos usuários de veículos da montadora alemã, oferecendo recursos avançados de assistência.

Por meio do aplicativo da Volkswagen, os motoristas poderão fazer perguntas como "como faço para trocar o pneu?" ou simplesmente apontar a câmera do celular para o painel do veículo e receber informações detalhadas sobre o funcionamento. O app foi aprimorado com dados de manuais do proprietário e vídeos do YouTube sobre manutenção de veículos.

Thomas Kurian, CEO do Google Cloud, explicou que o desenvolvimento enfrentou desafios técnicos, principalmente relacionados à multimodalidade — a capacidade de processar diferentes tipos de dados, como texto, imagens e vídeos. "À primeira vista, o problema pode parecer simples, mas é tecnicamente muito complexo", comentou Kurian.

"Muitas pessoas pensam que o que criamos é apenas um sistema de tradução de fala para texto que consulta um manual, mas é muito mais do que isso", disse o CEO do Google Cloud.

O assistente de IA utiliza os modelos de linguagem Gemini, do Google, que são capazes de gerar respostas em linguagem natural, adaptadas ao contexto e às necessidades dos motoristas. Inicialmente, o recurso será gratuito e estará disponível para cerca de 120 mil proprietários dos modelos Atlas e Atlas Cross Sport da Volkswagen, com planos de expansão para outros veículos de 2020 em diante a partir de 2025.

O mercado de soluções em IA tem se mostrado extremamente promissor para empresas de tecnologia, gerando bilhões de dólares em receita. No caso do Google, a computação em nuvem representou US$ 33 bilhões dos US$ 307 bilhões em receita total da companhia em 2023.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)