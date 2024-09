IA é aprovada em residência de Medicina na USP; entenda

Especialistas da educação utilizaram o novo modelo de inteligência artificial da OpenAI, chamado o1, para realizar uma prova de admissão na residência da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (USP). O modelo surpreendeu ao ser aprovado, acertando 82% das questões.

O o1 foi capaz de acertar 98 das 120 questões da prova, que inclui perguntas ligadas às principais áreas da Medicina (clínica, cirurgia, pediatria, obstetrícia e ginecologia, além de medicina preventiva) e que também é realizada pela Fuvest. Esse número garantiria a entrada em todas as residências de acesso direto, onde os alunos ingressam logo após concluir a graduação.

De acordo com Matheus Ferreira, especialista em educação em saúde que utilizou a IA para realizar o teste, a prova é desafiadora por trabalhar com casos clínicos. "É necessário fazer raciocínios em série para chegar à melhor escolha. Usa muita imagem; se errar em uma parte do exercício, compromete todo o resultado", explica. Ele ressalta que são poucas as questões conceituais ou de "decoreba".

O especialista ainda diz acreditar que esse modelo pode ajudar os estudantes a se prepararem melhor para as provas de residência. Ele também destaca que o o1 não indica as suas referências, tampouco o que o levou a chegar naquela conclusão. "Para ser uma conclusão reprodutível, precisamos entender tudo, conforme o método científico", afirmou.

A empresa OpenAI não divulgou mais informações sobre as atualizações e melhorias do desempenho do novo modelo usado pela companhia.

A prova de residência para entrar na Faculdade de Medicina da USP é composta por uma prova objetiva, que vale 90% do exame. Os outros 10% são referentes à avaliação de currículo e entrevistas.