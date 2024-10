Gemini Live: Inteligência Artificial do Google agora é capaz de conversar em português

O Gemini Live, assistente de inteligência artificial (IA) do Google, ganhou o recurso de operar em modo de voz em português brasileiro. Segundo o anúncio feito pela big tech nesta quinta-feira (3), a novidade vai permitir que as pessoas tenham conversas naturais e fluidas com a IA no idioma.

Além do português, a expansão do sistema similar a Siri e ao ChatGPT contará com mais de 40 idiomas e estará disponível gradualmente nos próximos dias para dispositivos Android.

O assistente virtual foi lançado durante o evento 'Made By Google', em agosto deste ano, tendo como principal função permitir aos usuários interagir com a IA por meio de comandos de voz. De acordo com a empresa, a experiência de usar o Gemini Live é parecida com “bater papo com um amigo”.

VEJA MAIS

“É possível fazer um brainstorming de ideias, explorar novos tópicos ou até mesmo praticar para uma grande apresentação", declarou o Google no anúncio.

A empresa também disse que a IA vai oferecer suporte a conversas em até dois idiomas em um mesmo dispositivo. Para definir os de sua preferência, o usuário deve abrir o aplicativo do Google no Android, tocar na sua foto e perfil e, então, seguir o seguinte caminho: Configurações > Google Assistente > Idiomas.

(*Beatriz Rodrigues, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)