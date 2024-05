Instagram caiu? Rede social apresenta instabilidade na noite desta terça-feira (14)

Na noite desta terça-feira (14/05), usuários do Instagram enfrentaram problemas de instabilidade nos serviços da plataforma, que é propriedade da Meta Platforms, anteriormente conhecida como Facebook.

De acordo com os relatos dos internautas, o principal transtorno diz respeito à incapacidade de enviar e receber mensagens, além do carregamento lento ou indisponibilidade de publicações no Instagram.

Os relatórios do site Downdetector, que monitora o funcionamento de sites e aplicativos, indicam que esse problema está afetando os serviços do "aplicativo móvel", "website" e "linha do tempo". O pico de reclamações chegou a mais de 4.323 às 22h51 desta terça (14).