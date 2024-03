Instagram desconectando sozinho? Usuários relatam problemas no app nesta quinta (21)

Na noite desta quinta-feira (21), usuários relataram no X (antigo Twitter) que o Instagram está desconectando sozinho. "Sua conta foi desconectada”, essa é uma das mensagens que aparece quando alguns usuários tentam acessar a rede social, segundo os internautas.

Dados do Google Trends, ferramenta que compila as principais buscas feitas no Google, apontam que, nas últimas quatro horas, houve aumento repentino nas pesquisas por termos como "Instagram desconectando sozinho" e "você foi desconectado do Instagram".

No Downdetector, plataforma que monitora o desempenho de vários serviços online, registrou um aumento repentino de 1.378 reclamações às 20h02 de hoje. Os problemas iniciaram por volta das 19h32. Até o momento, o Instagram não se manifestou sobre a instabilidade.

Usuários em todo o mundo reclamaram sobre a instabilidade do aplicativo e a segurança de suas contas - relatos podem ser encontrados em espanhol e inglês, entre outros idiomas. Alguns usuários, diante das dificuldades de conexão, suspeitaram que suas contas pudessem ter sido hackeadas. Veja: