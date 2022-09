Instagram está fora do ar? Aplicativo apresenta instabilidade nesta quinta-feira (22)

Vários usuários do Instagram estão reclamando de dificuldades para acessar a plataforma, na tarde desta quinta-feira (22). A instabilidade fez o aplicativo não conseguir carregar o feed e fechar o APP sozinho para algumas pessoas logo após ser aberto.

De acordo com Downdetector, um site que reúne relatos de instabilidade, por volta das 14h (horário de Brasília) foi registrado cerca de 11.000 reclamações sobre o aplicativo. A folha no Instagram virou um dos assuntos mais comentados no Twitter, onde os internautas estão compartilhando prints da tela do celular mostrando o erro. Confira: