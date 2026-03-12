Empresa dos EUA abre vaga de 'agressor de IA' com pagamento de até R$ 4 mil por dia; saiba mais

Você já se irritou com uma inteligência artificial que parece esquecer o que acabou de ser dito ou que exige repetir a mesma pergunta várias vezes até oferecer uma resposta satisfatória? Situações como essas fazem parte do dia a dia de muitos usuários e podem até se transformar em oportunidade de trabalho.

Uma startup do setor de tecnologia está oferecendo cerca de R$ 4 mil por dia para pessoas dispostas a assumir uma função bastante inusitada: testar, provocar e apontar falhas nas respostas de sistemas de IA, como chatbots.

Como funcionará o cargo?

A ideia é submeter as ferramentas a perguntas difíceis, críticas e situações inesperadas para identificar erros e ajudar a aprimorar o funcionamento da tecnologia.

De acordo com o anúncio, o profissional selecionado deverá interagir com sistemas de inteligência artificial por até oito horas seguidas, registrando todos os momentos em que as ferramentas cometem erros ou demonstram falhas de funcionamento.

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A remuneração oferecida é de US$ 100 por hora, o que pode chegar a US$ 800 ao final do dia, valor equivalente a mais de R$ 4,1 mil, dependendo da cotação.

Entre as principais tarefas da função estão:

Fazer perguntas repetidas diversas vezes para testar a consistência das respostas da IA;

Pedir que o sistema memorize informações ao longo da conversa;

Verificar se a inteligência artificial consegue lembrar de dados mencionados anteriormente ;

Identificar momentos em que a IA perde o contexto da conversa ;

Documentar situações em que o sistema pede que o usuário repita informações ou apresenta respostas incoerentes

Vaga não precisa de formação

No anúncio da vaga no Linkedin, Jeremy Boudinet, consultor da Memvid, destacou que o cargo não se trata de uma brincadeira. Ele descreve o trabalho de forma bem-humorada: a pessoa contratada passará “oito horas gritando com inteligências artificiais”, registrando cada falha e comportamento inesperado dos sistemas.

Surpreendentemente, a oportunidade não exige formação em tecnologia nem experiência prévia com inteligência artificial. Entre as qualidades mencionadas pelo anúncio estão:

Ter histórico pessoal de frustração com tecnologia;

Paciência para repetir a mesma pergunta diversas vezes;

Sentir irritação quando a IA continua cometendo erros.

“Não é necessário ter experiência prévia em bullying com IA”, afirma o anúncio. Além disso, os candidatos devem ter mais de 18 anos, aceitar serem gravados durante os testes e concordar que os vídeos possam ser utilizados posteriormente pela empresa.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)