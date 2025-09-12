Cloud Space: Oliberal conhece espaço exclusivo do Google inaugurado no Brasil

O Google Cloud inaugurou, há menos de um mês, o primeiro Cloud Space da América Latina. A unidade, localizada em São Paulo, é voltada a empresas e parceiros interessados em soluções personalizadas em transformação digital e inteligência artificial (IA). Nesta semana, O Liberal visitou o espaço com exclusividade e foi o único veículo de imprensa do Norte do Brasil a entrar no local e registrar imagens inéditas.

Com outras unidades em Sunnyvale, Nova Iorque, Londres, Singapura, Munique, Paris e Málaga, o Cloud Space de São Paulo é o oitavo do tipo no mundo e o primeiro na região latino-americana. Esta semana, também foi realizado o Google Cloud Summit Brasil de 2025, onde o CEO Thomas Kuren esteve no Brasil pela primeira vez e apresentou as inovações da marca para o país.

A arquitetura do espaço foi inspirada em grandes rios, simbolizando conexão e fluidez. Uma das salas leva o nome de rio Amazonas, em homenagem à maior bacia hidrográfica do mundo e ícone da região Norte do Brasil.

Espaço conecta empresas à inovação e tecnologia do Google Cloud

O Cloud Space está instalado no edifício São Paulo Corporate Towers (SPCT), no escritório onde atua a equipe do Google Cloud. O ambiente foi projetado para promover conexões entre lideranças empresariais e especialistas da companhia, oferecendo agendas personalizadas, workshops, demonstrações de software, briefings executivos e aceleração de projetos.

Para Eduardo López, presidente do Google Cloud na América Latina, a iniciativa reforça a presença da empresa na região. “Nosso intuito com esse espaço é ouvir ainda mais a voz dos clientes e compartilhar o melhor da nossa tecnologia, conectando clientes e parceiros”, afirmou.

Brasil e América Latina recebem investimentos estratégicos

O Cloud Space soma-se a outras iniciativas do Google para fortalecer sua infraestrutura técnica na América Latina. Desde 2017, a empresa mantém uma cloud region em São Paulo. Em 2021, foi a vez de Santiago, no Chile. Este ano, será ativada uma nova região de nuvem em Querétaro, no México.

A companhia também investe fortemente em conectividade, com cabos submarinos como Júnior, Tannat, Monet, Curie, Firmina e o novo Humboldt, que ligará a América Latina pelo Oceano Pacífico. No segmento de data centers, o Google opera em Quilicura, no Chile, desde 2015, e anunciou uma nova unidade em Canelones, Uruguai.

IA generativa impulsiona transformação nas empresas

Segundo Ricardo Fernandes, head do Google Cloud no Brasil, a inteligência artificial generativa tem sido fundamental para melhorar a experiência do consumidor e a eficiência das operações no país.

“Estamos vendo nossos clientes transformarem a experiência do consumidor e otimizarem operações de forma concreta. O Cloud Space, somado a todo o investimento que temos feito no Brasil e na América Latina, nos credencia para liderar essa transformação”, destacou.